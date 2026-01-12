反伊朗示威驚魂！洛杉磯貨車衝撞人群 駕駛遭拽出上銬

（記者許皓庭／綜合報導）美國洛杉磯西木區（Westwood）11 日下午發生一起驚悚衝撞事件。一輛 U-Haul 租賃貨車突然駛入聲援伊朗的示威人潮中，引發群眾憤怒包圍並砸毀車窗，現場一度失控。執法人員隨即介入，強行將男駕駛拽出車外並上銬逮捕。警方證實共有兩人受輕傷但無須送醫，目前正深入調查駕駛動機與案情細節，並嚴密監控後續情勢發展。

事發當時，數百名示威者正聚集於聯邦大樓附近，針對伊朗國內近期的局勢表達不滿。當該部 U-Haul 貨車闖入集會區域後，原本平靜的抗議活動瞬間轉為混亂。根據現場側錄影像顯示，群眾因恐懼與憤怒迅速將車輛重重包圍，部分情緒激昂的抗爭者甚至擊破車窗試圖制止車輛前行。在警方逮捕過程中，亦有示威者試圖推擠或毆打駕駛，迫使警力加強戒備並迅速將人帶離。

值得關注的是，涉事貨車的車身側邊被發現噴塗了多項與伊朗政權相關的政治標語，內容包含反對特定領袖及政權等訴求，其內容與現場抗議團體的部分主張產生重疊，但也可能涉及不同的政治立場，警方已針對車身文字與駕駛身分進行背景比對，以釐清這起衝撞是否具備特定預謀或挑釁動機。

針對人員傷亡部分，洛杉磯警察局（LAPD）證實雖有兩名群眾受輕傷，但均婉拒就醫，現場並未調派救護車。為因應突發騷亂，加州公路巡警局也緊急封閉了 405 號高速公路銜接威爾希爾大道的匝道，以防止交通癱瘓。隨後警方下令驅散集會，至傍晚時分，現場人數已大幅減少，僅餘少數民眾滯留，相關鑑定人員則在封鎖線內對涉事貨車進行進一步蒐證與碎玻璃清理作業。

此次在洛杉磯引發的示威，背景源於伊朗國內因通膨引發的抗爭浪潮。自伊朗首都德黑蘭爆發抗議以來，這波反對聲浪已蔓延至全球多個城市。人權組織指出，伊朗當局在斷網掩護下採取鎮壓手段，使得國際間的援聲不斷擴大，而洛杉磯這起衝撞事件，也反映出該議題在海外社區所引發的高度緊張感與社會衝突。

