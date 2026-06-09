反偷拍巡檢 市場夜市檢測過關

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市場處針對市場公廁進行「反偷拍」專案巡檢，巡查結果未發現任何偷拍設備。（市場處提供）

記者陳佳伶∕新營報導

為維護公共場域安全及民眾隱私，南市市場處完成公、民有市場及廣場型夜市「反偷拍」專案巡檢，針對公廁、服飾攤商試衣間進行全面盤查，市場處表示，巡查結果未發現任何偷拍設備，將持續結合管理單位共同維護安全消費環境。

市長黃偉哲表示，市場及夜市是民眾日常採買、休閒重要場所，需提供優質消費環境，更應讓民眾安心使用各項公共設施。

經發局長張婷媛表示，這次專案由市場處會同各市場自治會及夜市管理委員會共同執行，盤查範圍涵蓋公有市場五十九處，檢查公廁一百零二間及試衣間六十三間；民有市場五十八處，檢查公廁五十八間及試衣間二十三間；廣場型夜市十三處，檢查公廁十四間。

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各場域經全面檢測後均無異常情形，顯示各管理單位平時對環境維護及場域管理已具一定成效。

市場處代理處長林士群強調，隱私安全維護不能僅靠一次性專案，需透過日常管理持續落實，市場處持續督導各管理單位加強自主巡檢，並不定期派員抽查，確保公共空間安全及隱私無虞。

呼籲民眾共同參與監督，如在市場或夜市發現可疑設備或異常情形，可向台南市市場市場處反映，市場處將會同警方查處，共同守護市民隱私權益與消費安全。