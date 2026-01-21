反傅勢力集結 何啟聖同框張峻喊改變花蓮

▲深媒體人何啟聖表態參選花蓮縣長，但國民黨認為資格不符。（圖／翻攝何啟聖臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣長徐榛蔚將在今年底卸任，國民黨將由花蓮市前市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞初選。資深媒體人何啟聖有意參選，卻遭縣黨部排除在外，他今（21）日特別拜會花蓮縣議長張峻，兩人異口同聲說，花蓮到了需要改變的時候了。

何啟聖說，花蓮經歷長期「傅氏王朝」治理，地方問題長期未改，如今是改革開放、讓陽光照進花蓮的時刻，也認為這是「老天有意安排」。他指出，他原本準備遷戶口到花蓮參加初選，但國民黨花蓮縣黨部提前關閉民調資格，造成他無法如期參與，批評此舉屬刻意操作。

張峻也認為，花蓮問題長期未改善，何啟聖願意承擔參選責任，凸顯國民黨在制度上的不足。

徐榛蔚的先生、國民黨立院黨團總召傅崐萁今上午在立法院受訪，被問到相關議題，都不願回應。

