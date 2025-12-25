「反傅聯盟」成形？張峻同框季連成吸萬讚 花蓮人噴淚：二擇一出來選

即時中心／顏一軒報導

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，9月間協調花蓮縣政府因應堰塞湖事件備受好評，有網友盛讚他讓花縣府的人「乖得跟蛤蜊一樣」，更被力拱出戰花蓮縣長；而地方人士則評估，外傳民進黨內部有意循「大罷免前例」，力推無黨籍議長張峻競選縣長，而時值耶誕佳節之際，張峻也與季連成在平安夜共進晚餐，引發不小政治聯想。





張峻24日透過臉書指出，「耶誕平安夜，很高興能與季連成將軍起享用晚餐，在溫暖的氣氛中，度過這個特別的夜晚，心中滿是感恩，祝福大家平安夜平安，耶誕快樂」，貼文一出迄今已超過萬人按讚。

對此，網友表示，「季將軍跟議長都好棒」、「你們這兩個組合，屬於正派」、「議長，請您加油，換掉無作為的人」、「二個人推出一個出來救花蓮」、「二位為台灣的鬥士」、「市長與副市長加油」、「花蓮還好有季將軍與議長」。

針對外界力推季連成出戰花蓮縣長一事，季連成日前受訪時指出，他不是政治人物，在他的一生之中沒有選舉的念頭，來花蓮完全是來救援、服務災民，希望讓災民生活盡快恢復到一般水準，不要再受災害的影響，讓他們生活上產生很大困擾。

綠營地方人士評估，為了能扳倒國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚在地方深植多年的勢力，民進黨未來有意循「大罷免模式」，共組「反傅聯盟」，或直接選擇在花蓮不推縣長人選，而是直接力拱無黨籍的張峻出戰，拚異軍突圍。





