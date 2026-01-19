反儲能廠自救會赴中市府「借廁所」失敗
[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區翁社里一處木材廠，近日被規劃改建為大型儲能場，引發安全疑慮，當地居民組成「豐原反儲能自救會」抗爭，今天再度率百餘人到台中市政府，抗議中央與地方互踢皮球、置百姓安危於不願，市府強調儲能系統無須向地方政府申請。部分抗議者以「要到市府上廁所」為由，企圖衝到9樓的市長室，但被優勢警力攔下。
逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今（19）日到中市府廣場拉布條，大聲喊著「立即停工、恢復原狀」，包括豐原反儲能自救會會長張文忠、翁社社區發展協會理事長張金池、翁社里里長吳安修、民進黨籍市議員擬參選人蔡怡萱等人皆到場聲援。自救會成員指出，盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場，裝置容量上看100MW、有925萬顆鋰電池，未來恐成不定時炸彈，居民多次抗議，中央和地方政府卻不理會。
自救會曾於去年12月5日、11日先後到市府、市議會陳情，業者仍繼續「施工」。因不滿中央和地方互踢皮球，上百人再度到市府抗議。張文忠說，盛日儲能科技以工廠附屬設施名義，在靠近社區不到30公尺的地點設置大型電力儲能場，只要有一顆電池熱失控，即可能全面引爆。盧市府放任業者違法施工，先前把責任推給中央；經濟部卻說未核可相關開發案，主管機關在市政府，呼籲盧秀燕出來面對，不要再踢皮球，也請有意參選下屆台中市長的人選，都應表達態度。
由於不滿市府態度，部分抗議者以「借廁所」為由進入市府，再偷偷搭電梯欲上9樓市長室，想親自向盧秀燕陳情，但被優勢警力擋在樓梯口。市府經發局表示，儲能設施屬能源轉型的一環，能源署為鼓勵在工業區及工廠內設置儲能設施，大幅簡化相關程序，只要是工業區合法工廠，依經濟部函釋法令皆可逕自設置儲能系統，無須向地方政府申請。若廠商施做能源署禁止施工的項目，地方政府才會通報能源署，進行行政裁罰。
專案經理呂楚皓表示，儲能場並不是工廠，該案已經通過台電的併聯審查的申請，目前的進度是整地，並沒有自救會指控的埋設電線和機電設備等行為，未來108 個電池櫃分別配置24小時冷氣控溫與監控，外傳925 萬顆鋰電池並非事實。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台中豐原擬新建儲能場 居民憂925萬顆電池成不定時炸彈
台中首座儲能場落腳豐原！居民憂心炸掉社區 百人赴市議會陳情
百人圍市府批儲能炸彈 沉默支持者現身求穩電
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 小時前 ・ 29
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 616
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 92
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 104
國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 60
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 62
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 9 小時前 ・ 8
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
誰聲援中天記者就是中共協力者？黃國昌嗆綠營：除了抹紅拿不出政績
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民進黨真的省省，拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？民眾黨今日舉辦2026共同政見發表會，黃國昌會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
幕後／初選贏了、整合才要開始 民進黨南二都隱憂漸浮現
民進黨高雄、台南市長初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線。新潮流重新拿下高雄，過去由高雄市長陳其邁主導系統將重組，新系與湧言會的角力也將是觀察重點，而陳亭妃積極邀約林俊憲卻被給軟釘子，整合之路剛開始就受挫，未來如何撕下對手貼上的「背骨」標籤，消弭黨內裂痕，真正的考驗才開始。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力拚黨內出線！林亮君首戰初選 顏蔚慈傳授「選舉撇步」
民進黨台北市議員林亮君、新北市議員顏蔚慈18日一大早攜手至濱江市場掃街。被問到中山大同市議員選情，林亮君表示，民進黨此區將提名4席，這也是她第一次參與黨內初選，這次會和顏蔚慈一起掃街，除了是同黨夥伴更是自己國中學姊，私下也會向她請教選舉的撇步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白連推「錢坑法案」掏空國庫上看2.3兆！ 行政院：不利國家發展
[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨未與行政部門研議就逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，恐怕將造成政府12年至少多支出4500億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律的法案，所需經費上看2.3兆元；行政院批評，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權。將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。 藍白立委接連提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元、停砍年金導致公教退撫基金10年須增補6970億元、軍人待遇條例290億元、警察人員人事條例62億元。國民黨更提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較政院版每月1萬元，未來國庫將多支出317.5億元；另外，日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將花費超過2000億元經費；不當黨產條例若通過，救國團、婦聯會400億元不當黨產，將難移轉國有。 對此，行政院發言人李慧芝表示，對於這些增加政府支出及負擔的法案，政院一直以來的立場，都是請立法院尊重憲法賦予行政院的施政計畫與預算提出權。不過，新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 8
盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年九合一選舉，黨內各派系更力挺自家議員參選人，其中，屬於湧言會的民進黨立委林楚茵，今（18）日不僅舉辦紀錄片電影《冠軍之路》包場公益活動，更帶著同派系的台北市議員擬參選人郭凡、康家瑋、劉品妡露臉。對此，林楚茵受訪強調，希望把最優秀、最優質的人推薦給大家。林楚茵今日受訪表示，今天這一場公益包場的活動，以邀請公民朋友一起參與，過去在2025年時公民朋友為了愛台灣，發起愛台灣的運動，而愛台灣的心其實要持續下去。接著她指出，其實公民運動不可或缺也包含政治工作者，因此今天除邀請台北隊夥伴，包含議員顏若芳和林延鳳，以及接下來推出的3位即戰力，分別是松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡、中正萬華的康家瑋。她認為，由於在公民力量中議員是非常重要的角色，因此希望把最優秀、最優質的人推薦給大家，只有攜手合作才能讓台北更好，「即使過去台灣隊不被看好，但就像禮拜五公布的關稅一樣，台灣總是默默做、默默努力並在世界發光」。林楚茵喊話，現在推薦最棒的台北隊，他們一直在基層默默努力，也希望他們能在年底選舉，都能站上台北市議員的舞台，進一步為市民發聲、讓台北市更好。最後林楚茵透露，禮拜二會前往參加一場大型造勢到場支持小雞們，希望湧言會全台灣的年輕朋友新戰力，都能夠給推薦大家；先從民進黨初選民調過關後，再一路像台灣隊在WBC一路過關迎向冠軍之路。原文出處：快新聞／盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家 更多民視新聞報導林楚茵帶小雞！攜北市2擬議員參選人發放「台灣尚勇」限定版春聯「呃…呵呵」冷笑談林宸佑 邱議瑩憶遭堵訪：確實很刻意挑釁中天主播林宸佑觸國安法收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言