反公教年改下午審議！綠立院黨團批「諷刺台灣民主法治」：堅持反對到底

記者楊士誼／台北報導

針對藍白下午將審反年改二案，鍾佳濱表示，民進黨團堅持反對到底。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白兩黨推動公教停止年改提案，並將於今（12）日下午立法院會上表決。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在民團眼中看來反年改法案可謂「倒改年金」，不僅傷害現職人員、凸顯世代不公，對社會上其他職業也不公平。他也表示，藍白為了鞏固支持者反對年改，對台灣的民主法治是一大諷刺，民進黨團堅持反對到底。

在野黨推動「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等，稍早立法院長韓國瑜召開協商，並於下午處理年改兩案，處理完畢後院會即休息。

鍾佳濱上午受訪時表示，藍白兩黨推動的反年改法案，從昨天召開記者會的經民連等團體來看叫「倒改年金」，首先傷害現職公教人員，年金提早破產對現職人員並不公平，其次也再度凸顯世代不公，已經退休者可以繼續享受高所得替代率，現職人員卻只能視著物價指數調整，且對社會上其他職業種類不公平。

鍾佳濱指出，推動年改就是有鑒於各個職業退休者沒法得到同樣的退休照顧，因此現在農業部也積極推動農民退休儲金等。相較之下，藍白要討好自己的退休公教族群，這種鞏固自己支持者以反對年改，無疑是一大倒退也對台灣的民主法治是一大諷刺，他也強調「民進黨團堅持反對到底」。

