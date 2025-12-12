反公教年改今三讀 停砍所得替代率回溯至113年、退休俸只升不降

停砍公教年金修法今（12）天在立法院闖關三讀，最終通過藍營版本，停止公教退休人員所得替代率逐年遞減，上限認定回溯至113年，退休俸也能因應消費者物價指數CPI調整，且只升不降。銓敘部示警，修法後，退撫基金將提早三到四年破產。

條文明定退休俸「只升不降」 CPI增加5%就調漲

公教年金確定停砍，在在野人數優勢下強勢三讀通過。不過有關所得替代率上限、回溯時間等，民眾黨也自提修正版本，藍白決定各自表決，國民黨與民進黨只有2票之差，讓藍營下達軍令「一票都不能少」，最後依照國民黨版本通過。

現行的軍公教年改，原定所得替代率逐年遞減1.5%，規劃10年過渡期，2018年實施以來省下超過3千億，不過如今修法後，113年起停止逐年遞減，上限認定也將回溯至112年。

另外，三讀條文也明定，退休俸因應消費者物價指數調整，原規定達正、負5%時應予調整，修法後改為正5%就應調漲。

銓敘部示警，這恐讓退撫基金提早三到四年用完，若要阻止破產，政府10年恐需撥補6970億，等於每人得負擔近3萬元，由全民稅金埋單。

修法後公教退休俸隨CPI調漲 劉書彬口誤稱「KPI」

而在廣泛討論時，民進黨立委郭昱晴猛批，「你願不願意，拿你自己多繳出來的稅金，去補別人的退休金嗎？」

國民黨立委牛煦庭則強調，公教這一生努力穩定奉獻跟服務，會在退休後換來更好的照顧。另外民眾黨立委劉書彬將「CPI」稱「KPI」，還沒發現自己口誤，成為意外插曲。

反年改三讀，也讓民進黨政府推行7年的年改制度，出現重大轉折，恢復公教人員退休權益，同時也讓國家財政壓力再加重。

責任編輯／洪季謙

