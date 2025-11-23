反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導
馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。
本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。
酒廠是馬祖的重要物資，東引跟南竿生產高粱酒，莒光跟北竿以老酒為主力。(圖／台灣演義)
高度軍事化下的馬祖，地景與生活也被深刻改造。早期馬祖物資依賴台灣、物價高昂，因此國軍積極發展在地產業，包含種茶、芭樂，飼養雞、豬，並建設汽水廠和酒廠。另外，駐紮在馬祖列島的兩萬駐軍，各種消費也為當地帶來繁榮的商業活動，例如特色小吃店、理髮店、因應馬祖缺水而生的澡堂等。馬祖列島上也曾駐防美軍，提供國軍資源和訓練，閒暇之餘也會教導當地學生英語和棒球，和當地孩子互動親切。
對生活物資匱乏的馬祖人來說，來自台灣的水果及豐富物產，加深這些前線孩子對台灣的憧憬；加上馬祖戰事不斷，三天兩頭都要跑防空洞的不安，種種因素影響導致許多馬祖人選擇移居台灣，異地築夢。更多精采節目請見台灣演義
