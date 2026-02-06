反共網紅樂樂法利遭禁止入境！突現身台北喊：我來啦

美國知名反共網紅「樂樂法利」去年因遭檢舉非法工作，歷經長達一年的入境禁令，昨（5日）驚喜公布已來到台灣。（圖／翻攝自樂樂法利 IG）





美國知名反共網紅「樂樂法利」去年因遭檢舉非法工作，歷經長達一年的入境禁令，昨（5日）樂樂法利透露，自己已來到台灣！

樂樂法利5日以「被台灣禁入一年後，我回來了…」為標發布影片，他透露，已經有298天沒見過亞洲人、用中文交流以及想念火鍋，他自嘲道，「我搖搖欲墜的理智，僅靠著我家年邁狗狗的愛和一整套嚴格的健身計畫在勉強維繫。」

樂樂法利指出，被拒絕入境那刻，他不禁感到「我覺得我的世界轟然倒塌了」，因此獨自搬回父母家居住，在人口不到3000人的偏僻小鎮、99.9%都是老年人的環境，連想找人聊天或熬夜排解情緒都成了奢侈，他引用古話金句「抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁。」

時隔四個月後，樂樂法利終於收到入台禁令解除的消息，不過申請金卡需要2至3個月工作日，因此又陷入等待的狀態，他再坦言，這一年雖然持續大量閱讀與觀看中文影視作品，包括重溫1986年版《西遊記》與研讀《明朝那些事兒》，但缺乏「輸出」環境讓他的中文感到了退步，他感性地表示，自己曾是個對普通話流暢度極度自傲的完美主義者，如今卻對語言的生疏感到羞恥，因此決定暫停更新YouTube。

樂樂法利解禁返台

最後樂樂法利透露，「是我的傲慢，把我引入了這場惡夢般的情況」，更保證會努力學習關於台灣的一切，他直呼「我只需要一個機會，我只需要一張...」，畫面便轉場至台北101附近，樂樂法利則歡呼道「我來啦！台灣，你好！」。



