反其道而行 西班牙宣布數十萬移民將獲居留許可

西班牙政府今天(27日)宣布，將給予該國數十萬名非法移民最長一年的居留權與工作許可。此舉凸顯在美國與多數歐洲國家加強打擊移民之際，西班牙正逆勢採取更為開放的政策來促進勞動力。

綜合美聯社與法新社報導，西班牙融合、社會安全暨移民部長塞因斯(Elma Saiz)今天在內閣會議結束後宣布，政府將透過緊急修法來授予移民居留權，適用對象為2025年12月31日前抵達西班牙、已居住至少5個月，並且沒有任何犯罪紀錄的移民。

廣告 廣告

賽因斯在記者會上表示：「今天是歷史性的一天。」根據不同機構估計，多達50萬至80萬名非法移民可望因這項政策受惠。他們大多數來自拉美或非洲，是西班牙農業、觀光與服務業的重要支柱。

根據西班牙政府數據顯示，去年第四季就業人數增加7萬6200人，其中有5萬2500人是外籍人士，失業人口已降至2008年以來的最低點。

相較之下，歐洲多國因極右政治勢力崛起而日益收緊移民政策，美國自川普(Donald Trump)去年重掌白宮後也加大對移民的打擊力道。