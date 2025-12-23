反制不公平競爭 美國宣布2027年中對中國半導體徵收關稅

美國貿易代表署(USTR)今天(23日)宣布，將從2027年6月起對來自中國的半導體產品課徵關稅，具體稅率最遲將在實施前一個月公布。

美國自前總統拜登(Joe Biden)政府時期針對中國半導體產業展開301調查。該調查是指基於「1974年貿易法」的301條款，美國總統可針對認定存在不公平貿易關係的貿易夥伴展開調查，並祭出關稅懲罰。

美國貿易代表署今天透過新聞稿發布調查結果，當中指出「中國意圖支配半導體業的目標並不合理，對美國商業造成負擔或限制其發展，因此必須採取行動予以反制。」

美國目前未對中國進口半導體徵收任何關稅。