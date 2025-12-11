反制中俄 日美軍演強化嚇阻力

日本防衛省在中俄15架軍機繞飛日本後，11日宣布自衛隊前天已與美軍B-52轟炸機在日本海實施聯合演訓，強調不容許以武力單方面改變現狀。同時，防衛大臣小泉進次郎亦先後與北約祕書長呂特、義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）視訊會談，說明雷達照射與中俄聯飛情況，並獲雙方表達強烈關切。

防衛省公布，10日在日本海上空的日美聯合演習，出動B-52戰略轟炸機與自衛隊F-35及F-15戰機，雙方還實施多項戰術科目，並公開日本戰機伴飛美軍B-52的影像。

防衛省聲明強調，此次演訓旨在「確認日美絕不允許以武力單方面改變現狀的堅定意志」，並展示雙軍在突發情況下的即時應變態勢。東京將此次演習視為回應中俄在日本周邊加強軍事活動的重要訊號，也是強化同盟嚇阻力的關鍵一步。

日本防衛省9日曾偵獲多達15架中俄軍機在日本海至西太平洋一帶活動，其中包括2架俄軍Tu-95與大陸H-6轟炸機的長程聯合飛行。雖然不構成侵入領空，但航空自衛隊當時已緊急升空F-15與F-35戰機處置。韓國軍方亦表示，部分中俄機群在同日進入南韓防空識別區，迫使韓方緊急升空應對。

小泉10日晚間分別與呂特、克羅塞托舉行視訊會談，詳細說明6日的雷達照射事件以及9日中俄轟炸機由日本海一路飛至太平洋外海的聯合飛行。日本積極尋求北約的支持，會議持續約15分鐘。

據日方聲明，雙方均對大陸行動與中俄合作升溫表達「強烈關切」，並確認保持深度合作。會中，小泉特別提及，陸方軍機在「台灣周遭」空域使用火控雷達鎖定日本戰機，行為極具挑釁意味引發日方高度警戒。

呂特亦對事件表達遺憾，並肯定自衛隊的專業應對，強調「印太與大西洋的安全已完全一體相連」。雙方也達成共識，將為深化日本與北約和「印太四夥伴」（IP4，即日韓紐澳四國）的合作關係。呂特並期待小泉早日訪問北約總部。

在與義大利防長克羅塞托的會談中，小泉重申，當前歐洲戰事與印太局勢相互牽動，「在烏克蘭發生的事，與亞洲安全息息相關，反之亦然」；克羅塞托則表示，義方「完全掌握日本周邊的動向」，並且承諾兩國應該強化合作。