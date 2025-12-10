反制中共威脅 確保國家與國防安全

記者林睿奕／臺北報導

中共「遼寧號」航艦目前在西太平洋海域航行，針對共軍另外2艘航艦「福建號」、「山東號」的動向，國防部昨日說明，密切注意中共航艦動態，以及掌握可能行動與徵候，目前沒有發現2艘航艦有出港的行動。

情次室情研中心管制長羅上校表示，國防部於6日掌握「遼寧號」經由宮古海峽，進入西太平洋進行航訓任務，持續密切關注中共與日本的軍事互動情形發展，利用聯合情監偵機制，密切掌握共軍動態，同時也參照政經等發展，以及相關預警徵候，審慎評估敵可能行動，適切應處。

廣告 廣告

針對媒體提問F-16自動防撞地系統建置狀況，空軍司令部督察長江少將指出，空軍於民國109年將自動防撞地系統納入F-16戰機升級計畫內，由於我國的飛控軟體及電腦和美軍的構型不同，所以後續要針對飛控電腦、軟體做整合與提升，目前均按計畫進行，將配合「鳳展專案」於期程內，完成性能提升與安裝。對美採購的66架F-16V（block70）戰機均具備自動防撞地系統。

有關海鯤軍艦測試進度，海軍司令部參謀長邱中將則表示，海鯤軍艦目前約有2個月以上的進度落後，刻正積極準備後續潛航測試，已於5日進塢進行潛航前的所有裝備整備，而海軍會確實做好履約督導，達成「潛艦國造」目標。

另外，國防部針對近期中共接觸官兵滲透管道進行報告，政戰局保防安全處處長簡少將表示，中共近年主要利用地下錢莊、網路平臺、債務脅迫等方式吸收現、退役人員，拍攝效忠影片，非法收集軍事情報，而國防部近期偕同司法機關共同偵破案件，達9成以上為內部清查發掘與主動檢舉，顯見國軍反情報教育及內部稽查機制具有成效，國防部將持續針對中共滲透態樣與手法，製作多元保防教育節目，透由「莒光園地」等平臺推播，藉以鞏固官兵安全警覺與愛國信念。

簡處長指出，為了解接觸及參與國防機密事務人員安全顧慮，國防部也於今年2月訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍文職，依接密等級區分實施安全調查，經查無危安疑慮者，授予接密資格，建立國軍「接密資格認證」機制，反制中共滲透，確保國家與國防安全。