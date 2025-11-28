反制中共跨境鎮壓！74位台獨人士遭通緝 總統府要求嚴懲在地協力者
政治中心／程正邦報導
中國鎖定74人通緝 賴總統啟動「民主防禦」反制
在中國大陸持續將台灣重要政治人物和團體列為「台獨頑固份子」並發布通緝之際，我政府正式採取行動，升級防禦機制。總統賴清德26日召開國安高層會議，提出「全面建構民主防禦機制」，要求行政院針對中國對台灣人民的「跨境鎮壓」採取具體且有效的反制作為。
行政院發言人李慧芝在院會後記者會上表示，行政院已接獲總統裁示，要求相關主管機關儘速盤點我國法律上因應跨境鎮壓的不足之處，並在必要時提出修正方案，以彌補法律漏洞。
據《自由時報》報導，政府官員透露，初步統計目前包含個人、企業及團體等，總計約有74人次被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝的跨境鎮壓對象。這些被點名人士涵蓋台灣政界、商界的重要代表，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋，甚至聯電前董事長曹興誠等知名人士。
此外，包括台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等對外合作機構，也成為中方鎖定的目標。
劍指「在地協力者」：協助中共跟騷、鎮壓將依法嚴懲
賴清德總統的裁示中，特別強調要建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓、傷害國家和國人的「在地協力者」，給予嚴厲懲罰。
報導提到，官員對此說明，若有在地人士向對岸提供線索，配合中共對台灣民眾進行跟蹤騷擾或跨境鎮壓等行為，絕對會依法查處。李慧芝說明，國安單位已研擬17項策略來因應中國的統戰滲透威脅，接下來將按照總統指示，提出更精進的具體作為，嚴懲在地協力者。
陸委會法政處副處長董玉芸也強調，中共對台灣沒有管轄權，其種種跨境鎮壓作為已嚴重違反各項國際公約，政府會嚴密保護國人安全。她呼籲國人，若在國內外遇到疑似跨境鎮壓情形，可分別向警察機關或外交部各使領館報案，相關主管機關都會即時應處。
國防部：資通電軍採保護措施 不懼中方通緝
對於中國不斷點名並發布通緝台灣資通電軍，國防部長顧立雄表示，中國的相關資訊，都是基於台灣民主的透明性，從網絡上拼湊而來。他指出，國防部對資通電軍已採取相關保護措施，但相關保護細節不便公開說明，暗示已建立應對機制。
李慧芝進一步指出，行政院已建立跨部會因應機制，隨時應處國人在國外可能面臨的狀況，保障國人權益與安全。台灣也將持續與友我國家及國際組織合作，共同反制中共的跨境鎮壓作為，並持續強化宣導，增進國人防衛意識，避免因中共的統戰威脅而造成「寒蟬效應」，進一步鞏固國家安全。
更多三立新聞網報導
拒絕跨境鎮壓！國台辦嗆收萬封檢舉 邱垂正：台灣不要中了中國的伎倆
明目張膽宣傳跨境鎮壓！中國國台辦：已收上萬「台獨舉報信」
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會嗆「典型跨國鎮壓」：對台灣人集體脅迫
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好
民眾黨主席黃國昌、民眾黨北市議員陳宥丞日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。民眾黨立委黃珊珊今（28）日回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排，不是見不見得到的問題，而是自柯文哲開始每個黨的主要領袖都見過。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 9 小時前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平
[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北市選戰冷到爆？吳怡農：重點不是誰適合
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，最終由誰參選2026台北市長選戰受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 1 天前
賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗"台灣有事說"，讓中國接連對台日施壓恫嚇，前駐日代表謝長廷，今天（28日）特別動員，品嘗日本水產以行動挺日，面對日前遭造謠賄賂高市早苗，謝長廷親上火線闢謠，而總統賴清德，27日宣布編列1.25兆國防特別預算，包括謝長廷、旅美教授等人，都出面表達支持。總統府資政、前駐日代表謝長廷（左）出席記者會力挺日本 現場還大啖日本水產（圖／民視新聞）總統府資政、前駐日代表謝長廷，大啖日本水產，逗趣瞪大雙眼，傳達有多美味，即便回到台灣，仍心繫日本，用行動表達力挺，卻沒想到近期有謠言，指稱他曾拿百萬珠寶，賄賂日本首相高市早苗。總統府資政謝長廷：「中國那貪污也是橫行啊，他們去調查看看，有沒有一件匯款用郵寄的？這不可能的事情啊，可見這個造謠的人，他根本沒有社會經驗。」嗆辣回應造謠者沒有社會經驗，面對台日關係升溫，中國眼紅小動作不斷，對台威脅更是與日俱增，總統賴清德，宣布增加1.25兆國防預算，謝長廷也表達支持。總統府資政謝長廷：「我也是反戰，但是我們是反對任何侵略戰爭，但是不反對自衛。」旅美教授翁達瑞表達挺國防預算 更轟國民黨的＂玩火說＂不是家人而是和盜匪在一起（圖／民視新聞）賴清德提高國防軍購預算，打造台灣之盾，善盡職責保衛國家，但國民黨不但唱反調，更語出驚人怒批"在玩火"。國民黨主席鄭麗文：「賴總統要三思，不要點火不要玩火，至於高達1兆2500億的軍事預算，如果2027年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？」旅美教授翁達瑞：「我們說家要把門鎖起來，要裝鐵窗，家裡要準備一些武器，預防搶匪進來，然後我們有家人說我們在玩火，這個不是家人，這個是跟盜匪在一起的，假設國民黨真的希望說，我們把這些國防預算，放在別的地方，就去告訴中國，不要對台灣有武力威脅。」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸：「美國每次要賣我們軍器的時候，中共是不是都跳起來，就說你們干涉內政，而我們的在野黨，今天要刪國防預算，是不是就是協力者？」彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸和台灣北社共同召開記者會 力挺賴清德編列1.25兆國防特別預算（圖／民視新聞）中國對台文攻武嚇，學者和台派團體力挺賴政府，國防特別預算，勢在必行。原文出處：賴清德編1.25兆國防預算 謝長廷力挺：不反對自衛 更多民視新聞報導賴清德談「中共2027完成武統準備」 陳水扁挺府方：適時澄清哪裡錯了？徐春鶯被羈押！鄭麗文喊不便評論民眾黨 竟又稱賴清德「追殺中配」若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 52 分鐘前
北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。 賴清德上午召開記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。 賴清德指出將會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。 按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。 賴清德進一步說，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。 對於史上最高國防預算，賴清德呼籲在野黨，或許朝野藍綠各有不同立場和期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。今周刊 ・ 1 天前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 15 小時前