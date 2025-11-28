反制中共跨境鎮壓！74位台獨人士遭通緝 總統府要求嚴懲在地協力者

政治中心／程正邦報導

總統賴清德要求行政院針對中國對台灣人民的「跨境鎮壓」採取具體且有效的反制作為。（圖／總統府提供）

中國鎖定74人通緝 賴總統啟動「民主防禦」反制

在中國大陸持續將台灣重要政治人物和團體列為「台獨頑固份子」並發布通緝之際，我政府正式採取行動，升級防禦機制。總統賴清德26日召開國安高層會議，提出「全面建構民主防禦機制」，要求行政院針對中國對台灣人民的「跨境鎮壓」採取具體且有效的反制作為。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會上表示，行政院已接獲總統裁示，要求相關主管機關儘速盤點我國法律上因應跨境鎮壓的不足之處，並在必要時提出修正方案，以彌補法律漏洞。

據《自由時報》報導，政府官員透露，初步統計目前包含個人、企業及團體等，總計約有74人次被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝的跨境鎮壓對象。這些被點名人士涵蓋台灣政界、商界的重要代表，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋，甚至聯電前董事長曹興誠等知名人士。

此外，包括台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等對外合作機構，也成為中方鎖定的目標。

行政院發言人李慧芝表示，行政院已接獲總統裁示，要求相關主管機關儘速盤點我國法律上因應跨境鎮壓的不足之處，並在必要時提出修正方案，以彌補法律漏洞。（圖／行政院提供）

劍指「在地協力者」：協助中共跟騷、鎮壓將依法嚴懲

賴清德總統的裁示中，特別強調要建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓、傷害國家和國人的「在地協力者」，給予嚴厲懲罰。

報導提到，官員對此說明，若有在地人士向對岸提供線索，配合中共對台灣民眾進行跟蹤騷擾或跨境鎮壓等行為，絕對會依法查處。李慧芝說明，國安單位已研擬17項策略來因應中國的統戰滲透威脅，接下來將按照總統指示，提出更精進的具體作為，嚴懲在地協力者。

陸委會法政處副處長董玉芸也強調，中共對台灣沒有管轄權，其種種跨境鎮壓作為已嚴重違反各項國際公約，政府會嚴密保護國人安全。她呼籲國人，若在國內外遇到疑似跨境鎮壓情形，可分別向警察機關或外交部各使領館報案，相關主管機關都會即時應處。

創辦全民防衛教育機構黑熊學院的立委沈柏洋遭中共通緝。（資料照）

國防部：資通電軍採保護措施 不懼中方通緝

對於中國不斷點名並發布通緝台灣資通電軍，國防部長顧立雄表示，中國的相關資訊，都是基於台灣民主的透明性，從網絡上拼湊而來。他指出，國防部對資通電軍已採取相關保護措施，但相關保護細節不便公開說明，暗示已建立應對機制。

李慧芝進一步指出，行政院已建立跨部會因應機制，隨時應處國人在國外可能面臨的狀況，保障國人權益與安全。台灣也將持續與友我國家及國際組織合作，共同反制中共的跨境鎮壓作為，並持續強化宣導，增進國人防衛意識，避免因中共的統戰威脅而造成「寒蟬效應」，進一步鞏固國家安全。

國防部長顧立雄（中）表示，國防部長顧立雄表示，中國的相關資訊，都是基於台灣民主的透明性，從網絡上拼湊而來。（圖／國防部提供）

