反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑

目前有74位台灣人被北京列為「台獨頑固份子」通緝，政府同步建立受害者通報與保護機制。（資料畫面）

賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。

官員說明，中共近年來全面推進所謂的「統一」工作，對台灣構成巨大威脅，跨境鎮壓的具體行為，包含將前行政院長蘇貞昌、國安會秘書長吳釗燮等74人次列為「台獨頑固份子」或發布通緝。賴總統強調，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓行為，行政院將偕同國安會採取有效反制措施，以守護台灣主權和民主核心價值。

官員進一步解釋，若有在地協力者提供線索或配合中共的「懸賞通告」跟蹤、跨境鎮壓台灣民眾，政府將會依法查處。此類情節依嚴重程度，可能涉及《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》、《兩岸人民關係條例》等法律，最重將可面臨7年以上有期徒刑，且無須修法，現行法律即足以依法懲處。此舉目的在於杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」的企圖。

除了嚴懲在地協力者，政府未來也會建立受害者通報連繫及保護機制，尤其是對守護台灣、執行公務的軍公教人員，提供必要的保護與協助。此外，針對總統指示加速推動國安十法立法等相關行政措施，官員透露，多數國安法案已在行政院審查中，將依照總統指示，提出更完整、全方位的民主防衛機制，強化國家安全維護。





