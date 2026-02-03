反制中國稀土戰略 川普推「金庫計畫」儲備關鍵礦產

（德國之聲中文網）川普週一（2月2日）在白宮宣布，美國將打造一項規模達120億美元的「金庫計畫」（Project Vault），其中包含稀土元素及其他關鍵礦產戰略儲備，欲藉此降低對中國的依賴。當前中國掌控了全球約70%的稀土開採及90%的稀土加工。

川普表示，這項戰略儲備的目的在於防止美國企業出現供應短缺，「多年來，美國企業一直在市場出現動盪時面臨關鍵礦物可能短缺的風險......今天我們正式啟動一項名為『金庫計畫』的項目，以確保美國企業與勞工不會因任何短缺而受到傷害。」

他表示，「我們絕不想重蹈一年前的覆轍」，指的是中美2025年的貿易爭端，當時川普政府對北京祭出高額關稅，中方則利用其稀土的主導地位，對一系列稀土元素和技術實施出口管制，衝擊全球供應鏈。

稀土被廣泛應用於多種高科技產品，包括磁鐵、電動車與電子產品。

據悉，這項計畫中的20億美元將由私人投資者出資，其餘100億美元則來自美國進出口銀行（EXIM Bank）。進出口銀行亦表示，該筆貸款已於週一獲得批准，用於為汽車製造商、科技公司及其他製造企業收購並儲備礦產。

根據該計畫，美國企業可按事先約定的價格，從該儲備中購買關鍵礦物，以防範全球供應中斷及價格波動；取用後，企業需按相同數量和價格回補庫存。

川普指出，這項關鍵礦產戰略儲備與美國現有的戰略石油儲備，以及用於國防的關鍵礦物儲備相同，但重點放在稀土及鎵、鈷等關鍵礦物上。

十多家企業參與計畫

週一與川普一同宣布該計畫的還有代表「使用方」的通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）以及「生產方」礦業大亨羅伯特・弗裡德蘭（Robert Friedland）。

據彭博社報導，目前已有十多家企業同意參與該計畫，包括通用汽車、斯泰蘭蒂斯（Stellantis NV）、波音、康寧（Corning）、谷歌（Google）等。

另外預計將負責採購填充儲備所需的原材料的公司則包含3家大宗商品交易商：哈特裡合夥公司（Hartree Partners LP）、特拉塞斯北美有限公司（Traxys North America LLC）與摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group Ltd.）。

川普也表示，美國已與澳洲、日本、馬來西亞等全球多個國家就關鍵礦產簽署合作協議。美國國務院指出，將於週三在華盛頓就此議題舉行會議，敦促更多國家達成相關協議，該會議將有來自「50多個國家的代表團」出席。

今年一月，由美國跨黨派議員就曾提出一項《礦產安全法案》，計畫建立規模達25億美元的關鍵礦物儲備，以穩定市場價格並鼓勵國內的採礦與精煉活動。

去年4月，中國在中美貿易緊張期間對部分稀土元素實施出口管制，衝擊全球供應鏈；10月又將管制範圍進一步擴大，涵蓋更多稀土、相關產品與技術。雖然隨後部分管制措施因中美談判而暫停執行，但這些舉措仍引發西方多國擔憂，促使各方尋求降低對中國依賴的策略。

作者: 周子馨 (歐新社，路透社)