反制中國稀土戰 川普「金庫計畫」約30國想加入

美國內政部長柏根(Doug Burgum)3日表示，約有30個國家想要加入一個關鍵礦產交易的聯盟與夥伴俱樂部，以藉此降低對中國依賴。

柏根同時也是「國家能源主導委員會」(National Energy Dominance Council)主席。他在華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)的會議中說，包括日本、澳洲與南韓等國家已加入這個俱樂部。

柏根指出，美方計劃在這個星期最多再宣布11個協議。此外，有多達20幾個國家對加入表現出「強烈興趣」，這個俱樂部的貿易與交易將免除關稅，並設定出礦產的價格下限。

廣告 廣告

他表示，美國一般來說是自由市場，不喜歡去干預市場，但如果有人要佔主導地位、有人能用特定物品來充斥市場，他們基本上就有能力來摧毀一家公司或一個國家的經濟價值。

針對政策制定者認為中國操縱鋰、鎳、稀土、以及其他對生產電動車、高科技武器與電子產品至關重要的關鍵礦產價格，華盛頓一直在採取因應措施。

美國總統川普(Donald Trump)2日宣布啟動的戰略礦產儲備「金庫計畫」(Project Vault)，將由美國進出口銀行(U.S. Export-Import Bank)提供100億美元融資、並獲得近20億美元的民間資金支持。美國國防部則擁有自己的儲備。

柏根表示，這個礦產俱樂部支持的價格下限將會吸引長期資金，民營部門可參與並投資採礦與煉油產業，因為他們知道市場需求旺盛，而且不必擔心價格會崩跌到谷底。(編輯：鍾錦隆)