反制中國稀土武器化 專家籲各國攜手台灣打造供應鏈
（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）中國稀土產業在全球占有主導地位，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈今天在華府智庫一場線上座談指出，在中國利用稀土作為「武器」之際，期盼有更多國家和台灣合作打造非紅供應鏈；台灣工研院已開發出稀土提煉技術。
華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉辦「亞洲貿易與經濟安全連結的新前沿」（New frontiers in the trade-economic security nexus in Asia）線上座談，徐遵慈、布魯金斯研究所資深研究員赫爾曼（Kari Heerman）等人擔任與談人。
在稀土問題方面，徐遵慈表示，若各國認為擁有穩定、安全的關鍵礦產供應至關重要，就應該攜手合作，整合技術、資金、人力及天然資源，以取得重大進展。
中國是全球主要稀土生產國，稀土則是汽車、電子、國防等產業製造關鍵磁鐵的原料。中國以稀土要脅全球的行徑，促使西方國家力圖擺脫對中國稀土的依賴。
徐遵慈表示，很多人可能還不知道台灣的工研院已開發出稀土提煉技術，美國也知道這一點，「但直到目前，我們仍在等待更多國家來討論這類合作機制」。
她強調，必須集結所有能貢獻一己之力的各方，共同打造非紅供應鏈，「因為我們所剩時間不多」，目前可以看到，中國正將稀土等資源作為「非常有用的武器」。
經濟部長龔明鑫今年稍早指出，經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，規劃在3年內建置試量產線，作為提升台灣關鍵材料自主能力的重要基礎。
另一方面，美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，關稅措施不斷，許多國家紛紛和美國進行談判以降低關稅衝擊。目前美國已和多個貿易夥伴簽署協定，包括台灣。
台美今年簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定。徐遵慈分析，其中有4項重點；第一，調降台灣傳統產業、機械、汽車零組件等產品輸美的關稅稅率，有助提升競爭力，但這些產品只占台灣對美出口的20%左右；第二，台灣承諾對美國工業及農業產品開放其絕大部分市場。
第三，在投資方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，第2類則是台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。第四，美台雙方在出口管制機制、國安相關投資審查及對中國貿易政策上的一致。
徐遵慈指出，台美貿易協定在台灣雖受到部分產業界的歡迎，但也有其他產業感到擔憂，各界反應不一。她認為，當台灣政府把協定送到立法院審議時，才會開始真正的討論。
此外，美國是全球最大經濟體，赫爾曼表示，川普政府展現了美國能利用開放自身市場作為影響力，以換取其他國家的承諾，有些承諾屬於傳統貿易範疇，有些則超過一般貿易自由化協定，涉及投資和採購承諾等經濟和安全領域，「未來的決策者將很難放棄」。（編輯：洪啓原）1150610
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