反制中國！防台灣淪為孤島 美軍大舉部署巴士海峽防務
即時中心／林耿郁報導
近年中國動作頻頻，對台野心日益明顯。為此美軍近年積極在菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes），部署軍隊與反艦飛彈系統，目標是在台海爆發衝突時，全面封鎖巴士海峽，阻止解放軍船艦隊進入西太平洋，也就是在台灣南方打造「隘口」，不讓我方淪為孤島。
重兵把守！路透社特別報導，菲律賓巴丹群島距台灣僅150公里，介於南海、太平洋間，被視為菲律賓與美軍「第一島鏈」的重要連接節點。
自2023年起，美軍多次在當地進行兩棲登陸、作戰支援與地面反艦飛彈演練，還部署射程逾300公里的地對艦飛彈系統（NMESIS），更多次模擬巴士海峽遭封鎖的情境。
前菲律賓海軍副司令翁羅梅（Rommel Ong）直言，只要中國無法掌控巴士海峽，「就無法掌控台海戰事」；前菲律賓參謀總長包帝斯塔（Emmanuel Bautista）更指出，如果沒拿下菲律賓北部，中國「幾無可能」成功入侵台灣。
反制中國！美菲加強軍事合作 嚴防台海有事
美菲軍事合作明顯升溫。根據雙方協議，2026年兩國預計將舉行超過上百場聯合演訓，且美軍駐紮規模、駐紮時間皆較以往提高。
菲律賓國防部表示，若台海戰爭大開，自然無法「置身事外」；目前菲國政府正制訂新疏散計畫，以備戰時能撤走逾20萬在台菲律賓移工。
中國外交部批評美國「製造緊張、煽動對抗」，同時要求菲律賓勿找藉口，蓄意引入「外部力量」，重申台灣問題屬於中國內政。
隨著美軍加強部署，以及中國船艦頻頻在巴士海峽、南海活動，對戰爭的擔憂已開始向地方社區蔓延。
巴丹群島居民近年多次搶購糧食與民生物資，以防不測；當地官員坦言，巴丹不想成為戰場，「但必須做好準備」。
