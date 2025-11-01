反制中國！防台灣淪為孤島 美軍大舉部署巴士海峽防務

台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前