反制中威脅！ 美日深化沖繩諸島防衛 演習延伸台灣、南海

美日兩國同意深化在沖繩等西南諸島加強防衛。（示意圖／翻攝自pexels）





美日防長會議在美國華府召開，雙方把焦點放在第一島鏈，兩國同意深化在沖繩等西南諸島加強防衛，並將演習範圍延伸至台灣與南海，強化實戰威懾。先前，《紐約時報》才報導，中國出動千餘艘漁船在東海操演，劍指日本意味濃厚。

日本防衛大臣小泉進次郎到美國五角大廈，與美國國防部長赫格塞斯會談，赫格塞斯還特別將小泉到訪影片，放上自家社群。

美國國防部長赫格塞斯：「美國總統川普曾說過，美日關係是全世界最卓越的關係之一。美日同盟正是如此，而我們在這裡的工作與目標，就是繼續在各個可能的方面，加強這一同盟。」

為了因應中國在台灣周邊，以及東海、南海的軍事活動，美日雙方也一致同意，在沖繩等西南諸島擴充軍演，覆蓋範圍將從日本，延伸至台灣與南海，兩國並將在軍工產業加強合作。

日本防衛大臣小泉進次郎：「基於印太地區日益嚴峻的安保形勢，針對未來如何進一步強化美日防衛合作的具體方針，我們進行了坦率的意見交換。」

小泉進次郎指出—資料—日美同盟將透過擴大第一島鏈的駐軍與軍演，強化遏制侵略的能力。因為中國不只對台灣進行圍島軍演，《紐約時報》報導，中國漁船在去年底與今年1月，兩度在東海大規模進行陣列式聚集，其中11日，更是有高達1400艘中國漁船開往東海。專家認為，這是在演練海上民兵快速聚集，進而控制爭議性海域。

中國國防部發言人張曉剛：「日本右翼保守勢力急劇膨脹，不斷強軍擴武，加速推進再軍事化。日本軍國主義的野心一旦失控，將給亞洲國家帶來嚴重威脅。」

在美日兩國將防衛合作，從軍事演習擴大至實戰層級，並延伸到台灣與南海，以對抗中國各種戰術的常態化之際，第一島鏈儼然已成為，全球地緣政治壓力最密集的焦點。

