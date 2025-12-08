反制俄軍潛艦 英軍部署「大西洋堡壘」無人監偵網護海底電纜

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯潛艦對海底基礎設施日益嚴重的威脅，英國國防部8日正式揭曉代號「大西洋堡壘」(Atlantic Bastion)的新戰略計畫。該計畫將部署一系列先進的無人載具與偵察系統，包括能在深海長期巡航的自動滑翔機，旨在構建一道高科技監偵網路，反制俄軍繪製海底電纜地圖及破壞管線的意圖。

據《BBC》報導，英國國防部聲明指出，此計畫是為了「直接回應俄羅斯潛艦與水下活動的復甦」。數據顯示，過去兩年來，在英國水域活動的俄羅斯船隻數量增加了30%。英國國會國安戰略委員會此前警告，若海底電纜遭切斷，恐對金融與通訊系統造成災難性破壞。

雙方摩擦近期甚至升級為直接挑釁。上個月，疑似正在繪製海底地圖的俄羅斯海洋研究船「琥珀號」(Yantar)，竟使用雷射照射正在追蹤其動向的英國皇家空軍(RAF)飛行員。英國國防大臣希利(John Healey)痛批此舉「極度危險」，並指該船反覆進出英國專屬經濟區。

「大西洋堡壘」的核心裝備之一，是由德國國防公司Helsing製造的「SG-1 Fathom」水下滑翔機。這款外型如「長了翅膀的魚雷」的載具，能在海洋深處靜默滑行數月，利用感測器蒐集情報。

專案經理雷恩(Katie Raine)指出，該滑翔機配備經過數十年聲學數據訓練的AI軟體，能比過去更快速地識別敵方潛艦威脅。此外，英軍也展示了無人快艇、首款無人直升機「Proteus」及19噸重的無人潛艦「Excalibur」。

為了擴大監控範圍，英國亦與挪威簽署了「倫納莊園協議」(Lunna House Agreement)，兩國將共享情報，強化在北大西洋的反潛合作與海底基礎設施防護。希利強調，儘管俄羅斯因烏克蘭戰爭付出巨大代價，仍持續投入數千億美元升級潛艦艦隊，「我們必須保持領先」。

然而，並非所有人都對新戰略感到樂觀。英國第一海務大臣詹金斯上將(Sir Gwyn Jenkins)坦承，雖然英國在數位競爭中仍領先，但優勢正在縮小。皇家聯合軍事研究所(RUSI)專家羅伯茨(Peter Roberts)則直言，這套戰略看起來不錯，但實際上就像「幫豬塗口紅」(putting lipstick on a pig，意指華而不實)。

羅伯茨批評，英國海軍長期忽視西大西洋的防衛責任，如今因缺乏足夠的實體軍艦執行任務，才試圖用較廉價的無人機來填補缺口，「俄羅斯目前在英國大部分水域幾乎暢行無阻，這項戰略只是在亡羊補牢」。

