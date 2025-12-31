反制停砍年金公教法案 行政院：遞狀聲請釋憲及暫時處分

記者盧素梅／台北報導

藍白聯手通過停砍年金，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。（資料照／行政院提供）

立法院於12日在國民黨與民眾黨聯手下三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，其中明定所得替代率不再逐年調降，並回溯至2024年1月1日起生效，對此，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

