反制公投綁大選 綠奇招：投票前1日也放假

▲民進黨立院黨團提案，公投投票前一天，也應該休假。圖為民眾投票狀況。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 立法院院會今（21）日預計處理《公民投票法》修正草案，藍白主張恢復過去公投綁大選，讓公民投票可以與大選同一天舉行，不過民進黨與中選會反對，立法院將進行表決大戰。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱在協商時一度建議，若要讓公投更完善，民進黨提再修正動議，公投前一天也應該再放假。

鍾佳濱在協商時說，2018年九合一選舉的經驗顯示，公投與選舉同一天舉行，會導致亂象，當時還出現一邊投票、一邊開票的狀況，但如果在野黨堅持要公投綁大選，那民進黨也要提再修正動議，公投前一天也要休假，讓全民對於公投議題，可以有更充足的準備與討論。

廣告 廣告

不過民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，民進黨要提再修正動議，就照議事規則提出，過去民進黨常說在野黨在表決前才拿出版本，現在自己也是在表決前一刻才提出，公投前一天要放假，當然可以討論，但那選舉是否也要再多增加休假，讓大家能有更充足時間準備？

藍營人士認為，如果公投綁大選，會造成投票時間不夠，就延後開票時間就好，何況投開票時間只是中選會公告，無關修法，綠營此時突然拋出「公投前一天也放假」，如此一來等於公投與選舉就會放假兩天，可能也會讓民眾選擇出遊、捨棄投票，也會導致投票率降低，國民黨不會隨民進黨起舞。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

恢復公投綁大選！立院拚今三讀！羅智強：教訓民進黨不肖徒子徒孫

傅崐萁下軍令狀！停砍年金修法12月三讀 預告接下來檢討軍人年金

快訊／立院三讀通過！編預算300億 協助馬太鞍溪堰塞湖災後重建