反制共軍認知戰 國防部發布三軍備戰演訓影片

（中央社記者游凱翔台北29日電）中共今天宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國防部為反制中共認知戰，發布「堅韌台灣、堅定守護」影片，呈現三軍備戰畫面，強調安全不寄託幻想，更不能交由他人決定；台灣將與民主夥伴同行，維護區域與國家穩定安全。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習。明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部對此表達強烈譴責，同時成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。

為反制中共認知作戰，意圖以演訓影響台灣民心士氣，國防部也立即在社群發布「堅韌台灣、堅定守護」影片，呈現海軍沱江級艦海上演訓、官兵艦艇戰情室執勤畫面，亦有陸軍M1A2T戰車、空軍E-2K預警機、戰機緊急起飛、無人機與官兵協同作戰、岸置飛彈發射車戰備訓練畫面。

國防部在影片指出，安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，而是選擇自己做好準備。敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐嚇與威逼。

國防部強調，「忘戰必危、有備自強」，中華民國持續向世界證明堅定自我防衛決心，更是區域和平安全重要關鍵，台灣和民主夥伴同行，並永續維護區域與國家的穩定安全。（編輯：萬淑彰）1141229