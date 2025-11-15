反制升級 明起黃海軍演 陸籲公民勿赴日

大陸全面反制日本首相高市早苗「台灣有事論」！在大陸官方14日晚呼籲公民近期避免前往日本後，大陸三大航空公司15日即宣布日本航線免費退票改票；15日大陸更發布黃海航行警告，將於17日至19日全天實彈射擊、禁止駛入；大陸央視旗下新媒體直言，除非高市收回該言論，否則陸方已做好對日實質反制準備。

大陸外交部與駐日大使館發布提醒，呼籲公民近期避免前往日本。指今年以來，赴日大陸公民遭遇犯罪或襲擊案件有增無減，且日本社會安全環境正持續惡化。此外，日本領導人近來在台海議題上公然發表挑釁性言論，嚴重損害陸日人員交流氛圍，對在日大陸公民生命及人身安全構成重大風險。香港保安局15日也更新旅遊警示資訊欄，呼籲計畫前往日本或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。

大陸三大國有航空公司國航、東航及南航相繼宣布，凡機票中含有日本航線（包括東京、大阪、札幌、廣島等）且起飛日期在11月15日至12月31日之間者，可免費變更一次、或免手續費退票。

日本內閣官房長官木原稔回應：「我們與中方在認知上存在差異。正因為立場不同，雙方的多層次溝通更加重要。」對此總統府發言人郭雅慧表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

大陸海事局稱，鹽城海事局發布航行警告，17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。中共中央軍委會機關報《解放軍報》15日在頭版「鈞聲」專欄發表題為〈日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊〉評論文章，強調若日方錯判形勢、膽敢武力介入台海，將構成侵略行為，陸方將堅決迎擊，捍衛國家主權與領土完整。文章警告日方，必須立即糾正，收回惡劣言論。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」分析，陸方以外交管道正式發布避免前往日本提醒，意味官方認定局勢已存在實質性威脅。中方已明確提出了解決問題的路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論。如果日方堅不收回言論，大陸已做好對日實質反制準備。此外，大陸官方首次對日用「迎頭痛擊」，不僅是外交辭令，也具有明確的軍事意涵，類似最後通牒。

大陸央媒引述專家指出，後續反制措施包括針對日本政客制裁，其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。