反制南非！台灣拒買「2水果」 進口量暴跌97.6%

國際中心／張尚辰報導

由於南非及台灣貿易出現變故，葡萄柚及蘋果的進口量大幅減少。（圖／翻攝自PIXABAY）

南非因配合中國打壓台灣，引發我國政府反制，9月份宣布將對南非實施晶片出口限制，但因南非緊急要求協商，制裁暫時擱置。對此，外交部長林佳龍10月中旬指出，南非已提出新版本協議，目前外交部將持續透過跨部會評估及協調可能的反制措施

事件起於去年10月，當時南非要求台灣駐處遷離首都普利托里亞未果；今年1月再度來函限期撤館，7月又在官方公報上片面更名並降等我國駐南非代表處。我國為了反制此舉，在9月23宣布將對南非祭出「晶片制裁」，卻在對方請求協商後暫緩。

然而，南非外交部在協商期間，又將台灣駐處資訊在官網上列為「其他」類別，被外界視為不友善動作。

儘管目前反制南非的晶片制裁仍在協商中，但雙邊貿易已出現明確變故，根據農業部及農業行動化平台「田邊好幫手」資料顯示，今年1至9月台灣從南非進口蘋果僅99公噸，較去年同期暴跌97.6%，金額約10.2萬美元（約新台幣313萬元），且南非蘋果進口僅在1月、5月、6月與8月有出現紀錄。

除了蘋果進口大幅減少以外，葡萄柚今年前9月為1598公噸，年減36.4%，金額約137.1萬美元（約新台幣4208萬元），減幅高達38.7%，相較之下，台灣自以色列與日本進口的葡萄柚則明顯增加，顯示市場已尋求替代來源。

