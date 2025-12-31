反制反年改修法 行政院今遞狀憲法法庭聲請釋憲、暫時處分

立法院12日三讀通過「停砍公教年金」案後，行政院先前已表態，待總統府咨文送抵，將依程序讓法案生效，並會向憲法法庭聲請釋憲。行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已前往憲法法庭遞狀，聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，立法院這次通過的法案在程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

廣告 廣告

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

停砍公教年金法案生效 考試院也將聲請釋憲、暫時處分

藍白聯手修法停砍公教年金 政院拍板副署、聲請釋憲

憲法法庭判憲訴法違憲 立法程序有重大瑕疵、牴觸憲法即日起失效