反制台海言論！中國公告：全面禁輸日本「軍民兩用物項」

反擊高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，王毅：有權對日本歷史罪行再清算。（組合圖）

中日地緣政治僵局進入新一輪寒冬。中國商務部於今（6）日下午無預警發布「2026 年第 1 號公告」，宣布即日起對日本實施嚴厲的出口管制，範疇涵蓋所有具備軍事潛力的「軍民兩用物項」。外界普遍認為，這是針對日本高層近期涉台言論的強力回擊，象徵兩國經貿正式進入「戰略對峙」階段。

導火線：日本「台海武力介入」言論引火

針對此次禁令的動機，中國商務部發言人在記者會上直言不諱，指出日本領導人（高市早苗）近期多次在公開場合發表「涉台錯誤言論」，甚至暗示日本可能在台海衝突中採取武力介入。

中方指控日方此舉屬「粗暴干涉內政」，嚴重踐踏一個中國原則。為維護國家安全利益，中方決定依據《出口管制法》，對日本軍事相關鏈條實施精準封鎖。

日本首相高市早苗與中國領導人習近平去年10月31日於APEC風會場邊首度見面。當時兩人僵硬的表情，似乎早已預示當前的中日緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

封鎖細節：全面阻絕「軍事增益」可能性

此次公告的核心在於對「兩用物項」的嚴格界定與禁運。根據公告內容，限制措施包含禁止所有兩用物項流向日本軍方及其相關用戶。凡是有助於提升日本軍事實力、開發大規模殺傷性武器及其載具的貨物、技術與服務，皆列入黑名單。

中國當局嚴厲警告，任何第三方國家或組織若將原產於中國的兩用物項轉移予日本，將面臨法律追究，意在防堵透過第三地「轉手」的漏洞。

什麼是「兩用物項」？為何殺傷力巨大？

所謂「兩用物項（Dual-use items）」，是指在日常民生領域廣泛應用，但同時具備轉化為先進武器潛力的關鍵資源。包含高性能碳纖維（用於無人機與飛彈）、稀土原材料（用於半導體與精密雷達）、高性能化學品以及航空航天關鍵技術。

日本製造業高度依賴中國供應鏈的原材料，特別是先進材料與半導體製程中的關鍵化學物，一旦供給中斷，可能對日本的國防工業與精密製造產生連鎖衝擊。

