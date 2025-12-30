反制圍台實彈操演！國軍「鎮定從容」緊盯共機動態

面對嚴峻敵情，國軍陸海空三軍迅速啟動「立即備戰」操演。（圖／東森新聞）





解放軍東部戰區，突襲在台灣周邊進行「正義使命2025」軍演，今（30）日更展開多區域實彈射擊。而國軍陸海空部隊則以「立即備戰」操演來應處，同時國防部主動採取影像宣傳反制，曝光空軍F-16以及多艘海軍艦艇在第一線與解放軍對峙的真實現況。

陸軍裝甲584旅M1A2T抵進目標區開火射擊，解放軍在台海周邊突襲式大規模實彈操演，國軍鎮定以對，從容自若。

幻象2000掛彈起飛，空軍還曝光F-16V透過狙擊手標定莢艙，緊盯解放軍機畫面，黑白紅外線熱顯像，畫面中共軍殲-16被套入十字瞄準線內，連空中加油機動態也都被我軍精準鎖定，彰顯兩軍對峙，我軍仍占盡先機。

波濤洶湧海面上，海軍成功艦官兵近距離監控中共呼和浩特軍艦，台海周邊好幾艘共艦，全被我海軍掌握動態，海巡船艦也加入馳援。

海巡人員：「你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向。」

海巡連江艦採1對1併航監控方式廣播，驅離闖入我海域的中國海警船，而中共發射的7枚火箭彈，也全在海巡監控中。

國防部也證實，共軍遠火部隊實彈射擊，落彈區散落在我24浬線周邊。國防部長顧立雄全程坐鎮聯戰指揮中心，各作戰區也啟動立即戰備操演。國軍官兵：「放放。」

桃園M110自走砲揚起砲管，官兵進行填彈作業操演，澎湖M60A3戰車在街頭執行重要目標應援任務，面對解放軍文攻武嚇，國軍沉著因應，見招拆招。

