反制大法官 在野籲全民站出來

民眾黨19日召開記者會，痛批5位大法官是毀滅憲法法庭的罪人。（范揚光攝）

憲法法庭將復活，接踵而來的就是今年累積的釋憲案，包括《選罷法》罷免連署加嚴、《財劃法》、「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」都可開庭。國民黨團書記長羅智強說，已正式彈劾賴清德，會舉辦公聽會告訴全國人民，憲政時刻必須站出來守護。民眾黨主席黃國昌也嗆，若這個周末後賴總統依然一意孤行，「民眾黨一定會有所行動。」

憲法法庭昨宣布《憲訴法》修正法案違憲，藍委翁曉玲昨表示，幾乎可以預期，現在執政黨已聲請的法案，大法官都會隨著行政院的意志審理並宣告違憲。羅智強也諷刺，這5位「籌安會（1915年支持袁世凱恢復帝制的政治團體）」的大法官，真的是在「賴皇帝」面前表功，只要有籌安會在，立法院通過的法律都會被宣布違憲。

至於在野如何反制，羅智強僅表示，在野黨已經正式彈劾賴清德，會走進全國舉辦公聽會，告訴全國人民，憲政時刻必須站出來守護。

黃國昌昨也公開喊話，希望賴清德總統這個周末想清楚「你要把這個國家帶到什麼地方去」，當年太陽花運動時，高喊「當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救」，賴清德若一意孤行，民眾黨一定會有行動。

不過，有不具名立委坦言，憲法法庭擁有法律最終解釋權，可以說是法界的頂端，當初國會改革法案，在野黨奮力一搏三讀，但最後被憲法法庭打回原形，當時國民黨想到的反制就是修正《憲法訴訟法》，限制大法官評議人數，以確保公正裁判，現在連《憲訴法》都被突破，已經無法有任何實質上的反制，最終只能訴諸民意，以上街頭表達抗議。