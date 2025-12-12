反制大陸稀土管控 美組6國聯盟

為反制大陸稀土控管、人工智慧（AI）崛起，美國川普政府擬12日簽署一份名為《矽土和平》的6國聯盟宣言，將把新加坡、澳洲、日本、韓國與以色列團結起來，打造安全、繁榮且以創新為驅動的矽供應鏈，涵蓋關鍵礦產和能源投入、先進製造、半導體、AI基礎設施和物流等領域。另外，共和黨籍聯邦眾議員康納威也呼籲華府，須搭配強硬經濟手段，從根本上削弱北京，否則軍事再強也擋不住大陸侵台野心。

美國務院新聞稿提到，《矽土和平》（Pax Silica）旨在減少強制性依賴，保護AI的核心材料和能力，並確保合作國家能大規模開發和部署變革性技術。內文也說，這是一種新型的國際組織和夥伴關係，旨在團結全球最先進科技公司所在的國家，釋放新AI時代的經濟潛力。

廣告 廣告

國務院經濟事務次卿海柏格告訴美媒Politico，這項供應鏈協議有意和大陸的「一帶一路」基礎建設倡議競爭，將為各國共同研究與開發、製造，以及基礎設施發展鋪路。他指出，川普政府為擴大陣容，將納入更多擁有礦產、科技與製造資源的盟友與夥伴。Politico也稱，美方正尋找其他國家加入聯盟。

《矽土和平》宣言的簽署，也為川普政府為期1天的「矽谷和平高峰會」拉開了序幕。歐盟、加拿大、荷蘭和阿聯的官員將出席峰會，重點討論先進製造業、礦物精煉和物流等領域的合作。

另一方面，曾在美眾議院軍委會、情報委員會任職的康納威，11日在《國家利益》撰文指出，華府光靠與盟友建立軍事聯繫，仍不足以嚇阻大陸侵台，美國還需從經濟上孤立大陸。他認為，大陸對鄰國的威脅能力源於其經濟實力，而這種實力是透過向西方傾銷過剩產品所建立起來的，美國有能力反擊。

他提到，美國可敦促盟友減少依賴陸企，並舉例情報界最近說服司法部，批准了慧與科技收購瞻博網路的交易。這家大型的美國新公司，將能在全球市場上挑戰華為，並為美國盟友提供替代方案，使其不必依賴大陸。

面對川普祭出高額關稅，大陸將商品轉向出口至德國等國，但這些國家無法在不傷害自身產業的情況下，吸收如此龐大供給。而為避免重大經濟混亂的唯一方法，就是對大陸實施關稅來自保。

康納威表示，大陸作為全球三分之二國家的主要貿易夥伴，將處於有利地位、有能力犯台，然後脅迫國際社會屈服。然而若各國能團結一致，逐步降低對大陸出口市場的依賴，大陸或許就會三思而行。