反制對台軍售 中國制裁美國20家軍工企業與高管

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）針對美國政府17日宣布總額逾111億美元對台軍售8案，中國外交部今天公告，依據「反外國制裁法」對近年來參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施，即日起實施。

對此，中國外交部以不署名的發言人發表答記者問新聞稿，重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

中國外交部發言人宣稱，「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

廣告 廣告

中國外交部發言人又稱，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，「停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。揚言中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

根據中國外交部公布，被制裁的20家美國軍工企業包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corporation）、L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）、波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）、吉布斯和考克斯公司（Gibbs & Cox, Inc.）、先進聲學概念有限責任公司（Advanced Acoustic Concepts）、VSE公司（VSE Corporation）、塞拉技術服務公司（Sierra Technical Services, Inc.）、紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）、蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）、偵察艇有限責任公司（ReconCraft）、高點航空技術公司（High Point Aerotechnologies）、伊比魯斯公司（Epirus, Inc.）、迪德羅恩公司（Dedrone Holdings Inc.）、I領域公司（Area-I）、藍力技術公司（Blue Force Technologies）、潛航技術公司（Dive Technologies）、萬拓公司（Vantor）、英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology, Inc.）、菱形力量公司（Rhombus Power Inc.）以及拉撒路人工智能公司（Lazarus Enterprises Inc.）

公告說，對這些反制清單列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

被制裁的美國軍企10名高級管理人員包含，安杜里爾公司創始人拉奇（Palmer Luckey）、L3哈里斯技術公司副總裁坎蒂倫（John Cantillon）、先進聲學概念有限責任公司總裁兼執行長卡諾維爾（Michael J. Carnovale）、VSE公司總裁兼執行長古莫（John A. Cuomo）、蒂爾無人機公司總裁麥唐納（Mitch McDonald）、菱形力量公司創始人兼執行長羅伊（Anshuman Roy）、萬拓公司總裁兼執行長史慕特（Dan Smoot）、迪德羅恩公司執行長德瓦拉孔達（Aaditya Devarakonda）、高點航空技術公司總裁伍德（Ann Wood）、偵察艇有限責任公司聯合創始人兼執行長霍夫利奇（Jay Hoflich）。

中國外交部表示，對反制清單列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

此前美中達成貿易戰休兵一年共識，中國商務部11月5日宣布，11月10日起暫停對22家美國公司列入不可靠實體清單實施相關措施一年；暫停對31家美國實體實施出口管制1年。其中有21家美國公司之前涉及對台軍售被列入不可實體清單制裁。如今不滿美方宣布史上最大一筆對台軍售，再度重啟制裁。（編輯：楊昇儒）1141226