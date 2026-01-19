反制川普對挺格陵蘭8國加稅 歐盟擬祭3.4兆台幣報復性關稅

川普（Donald Trump）日前透過社群宣布，2月1日起將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國等8個支持格陵蘭國家的商品，加徵10%進口關稅，並於6月1日起再提高到25%，直到美國與格陵蘭島達成購買協議為止。

據路透報導，歐盟國家近日將再於布魯塞爾開會，討論如何因應川普作為，反制方案選項包括對美國祭出930億歐元（約3.4兆新台幣）的報復性關稅。

一位歐盟外交官告訴《Politico》，若歐盟決議加徵報復性關稅，將會重啟去（2025）年7月與美國達成貿易協議後，暫停的對美國產品課徵關稅之措施，且速度可能非常迅速。

歐盟另一個可能的反制方案則是使用「反脅迫工具」，也就是限制美國參與歐盟的公共招標、投資或銀行業務等，或限制服務貿易。

路透報導指出，歐盟會制定這些報復措施，是希望讓歐洲領導人在1月底於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上與川普會晤時，手中擁有足夠籌碼。一位歐盟人士指出，相較於反脅迫工具，報復性關稅方案似乎獲得更廣泛支持。

