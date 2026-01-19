反制川普為格陵蘭加徵關稅 歐盟首祭「反脅迫機制」

美國總統川普（Donald Trump）執意拿下格陵蘭，並宣布在達到目的之前，將從2月起對支持格陵蘭的歐洲8國加徵10%關稅， 6月1日還將提高到25%，引發歐洲反彈。

遭阻收購格陵蘭 川普：對歐洲8國加徵10%關稅

歐洲各國領袖18日緊急通話商議，並發表聯合聲明，各國領袖一致認為，將領土併購與關稅掛鉤是一種經濟脅迫與政治勒索，將全力支持丹麥和格陵蘭，並在主權與領土完整原則下進行對話。

荷蘭外長范威爾表示，「我們在2月1日之前必須展現團結陣線，明確表達我們不接受這種做法，我們也重申格陵蘭與丹麥的領土完整與自決權。」

廣告 廣告

歐洲各國大使也在18日召開緊急會議，會中討論出兩大反制手段，包括對美國實施總額達930億歐元的報復性關稅，內容包括波本威士忌、飛機零組件、黃豆、家禽等。

另一項是歐盟用來對抗來自於第三國經濟脅迫的對策——反脅迫機制ACI。歐盟在2023年通過後從未對外實施過，內容包括限制美國企業參與公共採購、限制投資或銀行活動，以及限制在歐洲市場有大量業務的美國科技巨頭，或其他服務供應商，被視為「貿易火箭炮」。

國際問題專家表示，對於面臨期中選舉壓力的川普而言，ACI將牽制美國經濟，讓川普付出政治代價。

丹麥國際問題研究所高級研究員桑德加認為，「經濟武器是歐洲擁有的最佳選擇，因此應對川普實施反向關稅，如果歐洲夠聰明，這些關稅或許應該鎖定川普的盟友，例如矽谷的科技圈人脈，設法打擊那些身為川普支持基礎的人。」

目前歐洲共識為避免全面貿易戰，但也備妥反制方案以增加談判籌碼。19日登場的達沃斯世界經濟論壇，將成為川普與歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等歐洲領袖對話的關鍵場合。