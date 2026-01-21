反制川普金融戰! 丹麥賣美債、挪威最大銀行撤美、歐盟凍結貿易談判

丹麥大型養老基金 AkademikerPension 宣布於本月底清倉所有美國國債。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 針對美國總統川普以加徵關稅強迫丹麥割讓格陵蘭，歐洲政經界開始發起反制。根據 X 帳號「財經真相」等消息來源，丹麥大型養老基金 AkademikerPension 宣布將於本月底清倉所有美國國債；挪威最大銀行 DNB 也因政治不確定性，宣布縮減在美業務，將重心撤回北歐。而在外交上，法國已正式宣布，支持暫停歐盟與美國的貿易協定。

根據 X 帳號「財經真相」提供的最新消息，丹麥養老基金 AkademikerPension 確定將出售其持有的所有美國國債。根據 X 帳號「rainbow7852」引述的背景資料，該基金表示：「美國基本上已經不再是一個信用良好的國家，長期來看，美國政府財政是不可持續的。」

廣告 廣告

挪威國家銀行也宣布對美國業務按下煞車，將重心撤回北歐。 圖：翻攝自 X

除此之外，挪威最大的金融服務集團挪威國家銀行（DNB）也宣布對美國業務按下煞車。根據 X 帳號「rainbow7852」報導，DNB 執行副行長漢森（Harald Serck-Hanssen）證實，隨著政治不確定性上升，已縮減在美國的業務活動。

漢森指出，這波動盪對於可再生能源與醫療保健等產業的影響尤為嚴重。目前 DNB 正調整業務重點，將資源轉向風險較低的北歐本土市場與相關機會。

法國已宣布支持暫停歐盟與美國的貿易協定。圖為法國總統馬克宏。 圖：翻攝自 X @Nexta TV

法國已宣布支持暫停歐盟與美國的貿易協定。圖為法國總統馬克宏。 圖：翻攝自 X @Nexta TV

同日，市場也出現「拋售美國」的情緒，恐慌指數（VIX）跳升 26.5%，美國公債價格暴跌、十年期的殖利率飆升了 1.6%；美元指數（DXY）下跌近 0.5%；歐元兌美元匯率上漲 0.6%。避險標的黃金攻到 4,762.97 美元，漲 3.6%、白銀漲近 5% 至 94.56 美元，紛紛再創新高。

在外交上，歐洲議會於昨（20）日宣布，凍結去年七月與美國達成的貿易協議之批准程序。雖然這不代表會直接令協議失效，這被視為首次對川普施壓的回應，向美方表達強烈不滿。根據 X 帳號「Globe Observer」引述外媒消息，法國已宣布支持暫停歐盟與美國的貿易協定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

56小時內16中國軍機奔伊朗! 美戰機也抵中東 伊狙擊手射殺屋頂抗議民眾

寧挨700枚飛彈也要伊朗變天！以軍預告「史無前例打擊」 美運輸機也來了.....