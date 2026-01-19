反制川普 歐盟擬對美徵930億歐元關稅

英國首相施凱爾19日（當地時間）在倫敦唐寧街9號新聞發布室向媒體發表演說，重申英國對丹麥的支持立場，並指出川普為了掌控格陵蘭向盟友威脅要提高關稅是「完全錯誤的」。（路透）

記者黃翠娟綜合外電報導

美國總統川普揚言制裁反對其接管格陵蘭的盟邦，歐洲聯盟（ＥＵ）為了反制，各國正考慮對美徵收總額九百三十億歐元的關稅，也討論了可限制美企進入歐盟內部市場的「反脅迫工具」。川普先前要求丹麥允許由美國接管格陵蘭，並揚言將在二月一日前對來自英國、挪威及六個歐盟國家的商品徵收百分之十的關稅，原因是這些國家本週派遣軍隊前往該島進行軍事演習。

英國「金融時報」引述一名參與籌備的官員表示，制定這些報復措施是為了讓歐洲領袖本週在達沃斯世界經濟論壇會晤川普時擁有談判籌碼。

歐盟立場是力求達成妥協，以避免這個西方軍事聯盟出現嚴重裂痕，因為那將對歐洲的安全構成生存威脅。

據指出，歐盟努力思考如何回應川普的懲罰性關稅威脅之際，歐盟二十七個駐外大使日昨討論重新啟動這份清單的可能性，也討論了可限制美企進入歐盟內部市場的所謂反脅迫工具。

法國呼籲歐盟利用反脅迫工具回擊；自二０二三年通過以來，反脅迫工具尚未使用過。該工具包括投資限制，並能限制服務輸出，例如美國大型科技公司在歐盟境內提供的各項服務。雖然其他多個歐盟成員國贊成研究如何針對美國使用反脅迫工具，但多數國家主張，在直接威脅報復前，應先與川普對話。

作為邁向報復行動的一步，歐洲議會幾大政黨近期表示，他們將推遲一項原定表決；該表決涉及去年達成之貿易協議中，旨在調降歐盟對美商品關稅的相關措施。

西方國家的國家安全顧問近日將於達沃斯會面，騰出時間討論格陵蘭危機。歐洲官員表示，目前的局勢已不容許妥協，因為他們絕不可能交出格陵蘭。

英國首相施凱爾對美國總統川普威脅對歐洲國家加徵新關稅的行為表明立場，稱此舉將損害英國經濟。他強調，「對盟友實施關稅是完全錯誤的。貿易戰不符合任何一方利益。」施凱爾就川普企圖掌控格陵蘭的主張重申了英國對丹麥的支持立場：「這涉及一項不可動搖的原則，因為它關乎穩定可信的國際合作如何運作。」