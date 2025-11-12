反制日方制裁 俄對30日本公民祭無限期入境禁令

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯今天對30名日本外交官、大學教授與媒體記者祭出入境禁令，以回應東京對莫斯科採取制裁措施。日本制裁俄國是為了譴責莫斯科在3年多前對烏克蘭發起軍事行動。

路透社報導，俄羅斯決定禁止30名日本公民入境俄國，其中包括記者與學者，並強調這項禁令為「無限期」實施。

根據俄國外交部公布的名單，遭禁止入境者包括日本外務省報導官北村俊博。

繼西方國家採取類似行動後，日本9月也對俄羅斯企業、個人及其他實體追加制裁，同時降低對俄羅斯海運原油的進口上限。

日方表示，俄國這番決定「令人完全無法接受」，並對此提出抗議。日本官房長官木原稔說，兩國之間的人員交流依然重要，並指責莫斯科將入侵烏克蘭的責任歸咎他人。 莫斯科過去也曾對日本官員和平民採取類似的報復行動，以反制日方制裁。

儘管如此，日本仍從俄羅斯遠東的庫頁島（Sakhalin Island）進口能源；美國曾呼籲盟國切斷與俄羅斯的關係，藉此向莫斯科施壓。 當被問及英國對俄羅斯天然氣運輸的保險禁令將對庫頁島能源供應帶來何種影響，以及日本是否會擴大對俄制裁，木原稔拒絕置評。

他補充說，日本將採取適當措施，在實現烏克蘭和平的同時保障國家利益。（編譯：劉文瑜）1141112