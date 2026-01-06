反制日本暗示可能武力介入台海 中國全面禁止「軍民兩用物項」輸日

為維護國家安全、履行防擴散義務，中國宣布禁止兩用物項出口日本。（翻攝自X@MOFCOM_China）

中國商務部今（6日）宣布，為維護國家安全、履行防擴散義務，禁止所有「兩用物項」出口日本。

中國商務部今日下午發布2026年第1號公告，即日起加強兩用物項對日本出口的管制。媒體詢問這項措施用意為何？中國商務部表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極為惡劣。

為此，根據《中華人民共和國出口管制法》等法令相關規定，為維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務，即日起禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及其他一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

當局警告，任何國家和地區的組織和個人違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

所謂兩用物項，是指既有民事用途，又有軍事用途或有助於提升軍事潛力，特別是可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務。

