反制日本！中國暫緩《蠟筆小新》、《工作細胞》電影上映

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」相關言論引發中國強烈不滿，針對日本祭出旅遊和留學警告，中日緊張關係升溫。而中國媒體今(17)日報導，原定近期在中國上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》以及《工作細胞》均宣布暫緩上映。

高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，該言論引發中國強烈不滿，引發中日關係緊張，中國外交部更呼籲民眾近期避免赴日旅遊，並連日透過官媒批評高市早苗。

而中國媒體今日報導，原定近期在中國上映的日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》以及《工作細胞》均宣布暫緩上映。不過，14日在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，目前累計票房已突破3億人民幣大關，多項數據刷新影史紀錄。

對此，中國網友表示「可以把哪吒再拿出來重播365天」、「我們小新做錯了什麼」、「祝鬼滅之刃票房大賣」、「還好我已經看完鬼滅了」、「傷敵一千自損八百」、「支持全撤！在播的也撤」、「不用暫緩直接撤了」、「還沒看鬼滅的趕緊吧」。

