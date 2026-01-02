反制殲-20「隱身無效化」！美公告百億軍售 55具IRST莢艙助台打共機

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

中共「聯合利劍-2025C」圍台軍演結束隔天，美國就公告百億軍售，要賣55具IRST莢艙助台灣打共機。（圖／新台派上線）

中共「聯合利劍-2025C」圍台軍演剛於 2025年 12 月 30 日收單，美國國防部緊接著在隔日（31日）正式公告，將由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司為台灣生產 55 具「IRST（紅外線搜索追蹤系統）」莢艙，總價高達新台幣百億元。專家指出，這項被譽為「殲-20 殺手」的裝備，將直接破解中共隱身戰機的雷達避蹤優勢，讓解放軍戰機在台海上空「無所遁形」。

李正皓感嘆，這次中共軍演我Ｆ16拍了很多共機特寫，就是沒拍到殲-20隱形戰機。（圖／新台派上線）

「緊急作戰需求」！美方加速交付破解殲-20

資深媒體人黃創夏在三立政論節目《新台派上線》指出，五角大廈在軍演後迅速公告此單，並強調是為了滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，顯示台海情勢的急迫性。

過去中共宣稱殲-20 具備優異的隱身性能，能讓雷達截面積（RCS）縮小到如同一枚硬幣。然而，隱身塗料雖能騙過雷達，卻無法遮蔽「熱能」。IRST 莢艙利用紅外線偵蒐原理，只要飛機引擎排氣或機身因高速摩擦產生熱量，就會被抓到。現場展示的 F-35 紅外線影像顯示，即便雷達看不見，但在 IRST 鏡頭下，飛機的排氣孔熱源與機身形狀皆一清二楚。

黃揚德指出，這次美國賣給台灣新一代的「軍團莢倉」不但可以鎖定方向，透過三角定位還可以測距離，讓殲-20無所遁形。（圖／新台派上線）

「軍團莢艙」黑科技：三角定位、POD互聯

前 F-16 種子飛行官「芒果教官」黃揚德剖析，這次美方提供的是最新一代的「軍團莢艙」（Legion Pod）。他指出，傳統的紅外線系統只能定方向、不能定距離，但美方這款黑科技解決了物理限制。透過「POD to POD」功能，多架 F-16V 可以透過數據鏈相互溝通。即使單機難以精確測距，兩架以上掛載莢艙的飛機即可透過三角定位，精算出殲-20 的確切位置與距離。

IRST 莢艙利用紅外線偵蒐原理，只要飛機引擎排氣或機身因高速摩擦產生熱量，就會被抓到。（圖／新台派上線）

黃揚德強調，IRST（Legion Pod）與既有的狙擊手莢艙（Sniper Pod）波段互補。狙擊手莢艙具備雷射測距與標定功能，兩者整合後，能達到「Any Sensor, Any Shooter（只要看得到，誰都能開火）」的作戰境界。

另外，為了適應 F-16 較小的載彈空間，洛馬特別將原本配置於 F-15 或 F-18 的大型莢艙縮小，避免干擾起落架作業，同時維持強大的運算與降溫性能。

黃揚德指出，為了適應我空軍 F-16 較小的載彈空間，洛馬特別將大型莢艙縮小。（圖／新台派上線）

不轉向也能打！戰術優勢全面翻轉

黃揚德說明，美方一次交付 55 具，正是為了建構完整的偵蒐網。掛載此莢艙後，我方飛行員甚至不需要將機頭轉向敵機，只要感測器鎖定熱源，就能將數據分享給友軍執行遠程打擊。

這意味著解放軍殲-20 即便依靠匿蹤科技滲透，但在 IRST 這雙「紅外線眼睛」面前，其噴氣口的熱輻射將成為致命弱點，甚至連具備紅外線特徵的飛彈（如響尾蛇飛彈）都能被追蹤鎖定。

