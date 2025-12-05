反制無人機頻擾歐洲 北約國拚多層次空防

北約和德國軍事人員展示具有AI技術的美國Fortem無人機獵人F700，這款無人機具有自動追蹤功能，可使用網子阻絕並捕捉無人機，資料顯示可有效阻絕俄羅斯使用的見證者136型攻擊無人機，以及海鷹偵查無人機。

美國陸軍引信計畫主任威利斯說道，「像這樣的演習能幫我們找出最頂尖能力，包括偵測、追蹤和攔截等面向，我們可以整合成多層次防禦系統，以因應不同的威脅。」

波蘭、美國、英國和羅馬尼亞等北約成員的軍事人員，在波蘭測試AS3攔截型無人機。

這種無人機安裝在皮卡車上的發射器，搭配微型地面控制站，比傳統防空系統更具機動性與部署彈性，適合用來抵禦數量大、密集而小型的無人機蜂群攻擊，造價僅有俄羅斯攻擊烏克蘭的主力無人機「見證者型」的十分之一。

美國陸軍第10防空飛彈防禦司令部指揮官金表示，「我們的主要目標，是必須找到更低成本的感測器與攔截手段。」

俄烏戰爭改變作戰型態，無人機成為常態化武器。無人機可用在攻擊、偵察、監視和目標鎖定，與傳統武器相比，無人機的成本較低，但精確度高，在消耗戰中具有戰術的優勢。

過去幾個月，波蘭和羅馬尼亞等北約東翼國家，多次遭到俄國無人機侵入領空，丹麥、挪威、德國、比利時和立陶宛等國的主要機場，也遭到無人機和駭客頻頻侵擾，導致航班大亂而暫時關閉。

歐洲多國控無人機侵擾 俄否認稱未違國際法

專家觀察，這是俄羅斯企圖測試偵察西方防空系統，並挑戰各會員國的應變能力，引發北約與歐洲各國高度警戒。

美國陸軍上校計畫經理希爾說：「今天展示的是防禦能力，但我們接下來將示範攻擊性能力，因此在理解如何保護自己的同時，我們也希望讓對手陷入兩難。很多討論總是集中在中國在做什麼、俄羅斯在做什麼，但我們也希望讓中國和俄羅斯思考，北約正在做什麼。」

隨著戰爭型態與空防策略的轉變，軍事用途的無人機與反制系統的市場需求也跟著擴大。對於各國軍隊、關鍵設施和邊境防禦而言，既能偵測、追蹤，又能攔截敵方無人機的多層次防禦體系，將是未來軍防的主流趨勢之一。

2013年成立的MyDefence公司，專門研發手持和穿戴的偵測與射頻裝置，能切斷無人機與操控者之間的連線，置無人機於無用武之地。

俄烏戰爭刺激MyDefence 在軍事用途的業務成長，而9月後發生無人機攻擊事件，則進一步擴大市場規模，歐洲各國政府興起採購意願，以保護機場、政府大樓及其他關鍵基礎設施， MyDefence 2024年的營收也因此較前一年翻倍，達到約1870萬美元。

丹麥皇家國防學院助理教授格拉埃指出，「當然我們已有部分能力，但仍缺乏所有必要的手段，來充分偵測無人機並建立預警系統。」

從北約的攔截無人機展示，到歐洲政府積極採購偵測與干擾設備，顯示區域軍防思維正在進化。隨著廉價無人機數量激增、防禦需求大幅攀升，多層次、機動化、低成本的反制系統將成為國防的新標準，也使軍用與民用反無人機技術的市場進入前所未有的成長期。