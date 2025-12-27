反制美對台軍售！陸宣布制裁20家美軍工企業、10名高管

針對美國近日宣布總額達111億美元（約3485億元新台幣）的對台大規模軍售，大陸外交部於26日發布第19號令，決定對包括波音分公司、諾斯洛普·格魯曼及L3哈里斯在內的20家美國軍工企業及其10名高級管理人員採取嚴厲反制措施。陸方強調，台灣問題是中美關係「不可逾越的紅線」，任何參與對台軍售的企業與個人都必須為其「錯誤」付出代價。

大陸外交部發言人林劍。 （圖／翻攝大陸外交部官網）

根據大陸外交部官方聲明及《環球時報》報導，這項決定是依據《反外國制裁法》所做出，自公告（26）日起立即施行。制裁對象涉及參與提供「海馬斯」（HIMARS）火箭炮、自行榴彈砲及「魚叉」導彈的關鍵美商。反制措施包括凍結這些企業與個人在大陸境內的所有動產、不動產及各類財產，並嚴禁大陸境內的組織或個人與其進行任何交易或合作。

大陸外交部26日表示，台灣問題是大陸核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到陸方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。大陸再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。大陸將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

美方宣布對台111億美元軍售，是迄今對台規模最大的單筆武器軍售案。（資料照／《美聯社》）

大陸本次制裁的20家美國企業，涵蓋諾斯洛普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司及拉撒路人工智能公司等20家實體。

在個人反制方面，制裁對象包括安杜里爾公司創始人帕爾默·盧基、L3哈里斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫、先進聲學概念有限責任公司執行長邁克爾·卡諾維爾、VSE公司執行長約翰·庫默、蒂爾無人機公司總裁米奇·麥克唐納、菱形力量公司執行長安舒曼·羅伊、萬拓公司執行長丹·斯穆特、迪德羅恩公司執行長阿迪亞·德瓦拉孔達、高點航空技術公司總裁安·伍德及偵察艇有限責任公司執行長傑伊·霍夫利奇等10名高管。

川普政府日前再准含海馬斯系統在內111億美元對台軍售。（資料照／總統府提供）

據《路透社》報導稱，此次制裁舉措，是針對美國政府宣布的對台111億美元軍售計劃作出的反制。該筆軍售是美方迄今對台規模最大的單筆武器軍售案。美國國務院聲稱，此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力，將服務於「美國的國家、經濟及安全利益」。報導指出，此類對台軍售行徑，也一直是造成中美關係持續摩擦的根源。

