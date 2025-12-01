即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院國民黨、民眾黨團欲推動「不在籍投票」專法，而民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」因應，該案明定選舉、罷免、公投投票日當天及其前一天都應該要放假。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定投票日當天為應放假日；而綠營所提出的新法案，「民主假」只是其中一個部分，其他還包含交通協助、對於身障者與長輩的必要支持，與禁止妨礙選舉公正等不當行為。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。針對「強化民主投票促進法草案」引發朝野攻防一事進行回應。

鍾佳濱指出，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定，投票日當天為應放假日，因此民進黨團提出的「強化民主投票促進法草案」，目的是要讓國家在民主牆化的過程當中，讓人民可以更方便地去行使投票權。

他進一步解釋，該法案包含兩個部分，第一是設法排除或針對投票的障礙提供協助，譬如在交通上面；另外，當然投票日放假與投票日前一日也為放假日，當然有助於人民去行使其公民權，但別忘了法案中也包含對年輕人、身障者、長輩去投票時的必要支持與交通協助。

同時，鍾佳濱說，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票的公正性的這些行為，黨團也認為必須加以規範，所謂的「民主假」只是「強化民主投票促進法草案」的一部分，其他還包含交通協助、對特定身分選民的幫忙，還有對那些妨礙選舉公正、刺探人民投票隱私等不當的投票行為的禁止。

他強調，這部「強化民主投票促進法草案」，無非是讓國人在經歷種種投票過程後，把需要政府提供協助的現象予以規範，而需政府出面禁止的，也給予明確的規定。







原文出處：快新聞／反制藍白不在籍投票！綠推「民主假」應戰 鍾佳濱一次全說了

