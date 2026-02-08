政治中心／林靜、陳泊翰 台北報導

英國「金融時報」披露，川普政府正規劃對台出售規模高達新台幣6318億元的大型武器清單，若加上去年底通過的3500億軍售，及國產裝備3千多億，總額正符合賴政府提出的1.25兆國防特別條例。內文更透露川普政府盼在台灣相關撥款到位前，先公布下一波軍售案，以反制藍白所提的相關指控。

美國川普政府去年12月，才剛批准一批對台金額超過111億美元的軍售，不到兩個月「金融時報」再披露，美方準備向台灣提供總額200億美元、新台幣6318億的大型武器清單。

"金融時報"報導，川普政府正為台灣規畫，新一筆軍售。當前華府對台北內部政治角力挫折感，持續升高，據熟悉華府情況人士透露，美方希望在台灣相關撥款到位前，先公布下一波軍售案，以"反制"台灣在野陣營所提的軍購缺乏透明度、大開空白支票等指控。

反制藍白指控! 傳美擬再"對台軍售6000億"建構台灣之盾（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「藍白立委能夠放下，黨派惡鬥的成見，能夠一起把，不管是國家預算，國防預算或國防預算的特別條例，能夠盡快審查，否則每個台美軍售，美國的核準都有它的時間效期，川普公佈的第一波，即將在3月15號到期，過期失效之後，縱使你再來編預算，還要跟美國重啟談判，這將會耽誤台灣戰力形成，超過一年以上。」

前總統陳水扁（2.7）：「國防預算國家安全，可以開政治的玩笑嗎，想到在我那個時代，也有三大軍購案，國民黨跟親民黨聯手，馬英九跟宋楚瑜聯手阻擋，前總統陳水扁（2.7），所以我對賴清德總統非常同情，我們要好好做他的後盾，因為確確實實很難做，比我那個時期更難做，一定要給他支持。」

陳水扁語重心長、力挺賴總統到底。細看美方這兩批軍售，首批包含海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈續購及反裝甲型無人機飛彈系統；今年這批，傳出將提供一個"營"規模的增程愛國者三型飛彈、先進地對空防空飛彈系統等，兩項軍售、加上國產裝備3千多億，三項總額，幾乎是1.25兆國防特別條例草案的預算全貌。

反制藍白指控! 傳美擬再"對台軍售6000億"建構台灣之盾（圖／民視新聞）前美國印太司令部台灣業務負責人胡大任：「川普的新令釋放明確訊號，當台灣成為美國國防生產中，不可替代的一環，我們就從受保護者，升級為戰略參與者。」

川普再出招，就不知藍白聽不聽得進去。

