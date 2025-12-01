反制藍白暴衝法案！台灣基進提「剩餘權」：行政院還是有空間守下防線

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委挾帶優勢人數，自2024年起通過各種被視作毀憲亂政的法案，即便行政院提出覆議仍遭封殺，讓這些法案幾乎都能直接上路，更使得公民社會憂心忡忡。對此，台灣基進今（1）日在臉書則提出「剩餘權」指出，憲法沒有特別寫到給立法院或法院的權力，只要牽涉到國家運作，多半都是行政院可以處理的範圍，所以，即使現在國會被藍白綁死，行政院還是有空間替台灣守下一些重要防線。

台灣基進今日在臉書表示，面對現在藍白佔多數，動不動就亂闖法案的「國會霸道模式」，很多人會以為行政院只能乾瞪眼、沒辦法做事，其實不是的，有一個常被忽略的概念叫「剩餘權」。

接著，台灣基進說明，所謂「剩餘權」白話而言就是，憲法沒有特別寫到給立法院或法院的權力，只要牽涉到國家運作，多半都是行政院可以處理的範圍，所以，即使現在國會被藍白綁死，行政院還是有空間替台灣守下一些重要防線。

同時，台灣基進舉例，第一，該擋的就要擋，像內政部最近堅持「公職人員不能擁有中國國籍」，這就是行政院用手上的權限，把國安風險擋在外面；第二，真的被藍白硬闖成功，也能「消極執行」，假設藍白把「中配六改四」修過了，行政部門仍然可以在後續審核上更謹慎、限縮申請等，不讓制度變成中國滲透的捷徑。

最後，台灣基進強調，簡單來說藍白把國會變成武器，不代表行政院只能坐以待斃，行政院還是有一些力量可以、也必須用來守住台灣的，這就是「剩餘權」真正的意義。





