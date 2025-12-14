反制藍白毀憲削弱國防破壞財政紀律！卓榮泰：拼了命也要阻止違憲

行政院長卓榮泰14日晚間在臉書Po出黑白照。 圖：翻攝卓榮泰臉書

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手通過修惡版「財劃法」並否決行政院所提覆議案，傳府院高層已拍板「不副署、不公布」，將成為憲政首例。行政院長卓榮泰14日晚間透過臉書表示，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，卓榮泰表明：「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」

卓榮泰發文寫道，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。2018年民進黨遭逢地方選舉失利後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴清德總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰強調：「2020年在蔡英文總統帶領下，我們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局⋯⋯40年工作的信念，『爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權』是我一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。」

卓榮泰強調：「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰在文末寫下：「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行！」、「真的不能再心軟了，希望這次是真的硬起來」、「加油。我不要我的國家破產。我要大法官憲法法庭正常運作」、「加油，要守護台灣，我不想當中國人！」、「絕對要善用你的行政權，堅持捍衛台灣的民主自由！」

