即時中心／梁博超報導

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出覆議案更於本月5日遭立院否決；傳出府院高層定調「不副署、不公布」，預料今（15）日將亮牌。而行政院長卓榮泰也在昨深夜於臉書表達心聲，直言當下正有股力量，要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律；他必將善盡「民主憲政守門人」的職責，「就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」





卓榮泰昨深夜於臉書發文，回憶他自從1985年開始當議員助理至今，剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2,350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

廣告 廣告

2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；卓榮泰認為，這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰提到，先前2020年在蔡英文總統帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」

卓榮泰強調，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。他更呼籲，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

原文出處：快新聞／反制藍白聯手毀憲、削弱國安 卓揆深夜重話：將善盡「民主憲政守門人」職責

更多民視新聞報導

重大讓步！烏俄戰爭持續近4年 澤倫斯基宣布「烏克蘭願放棄加入北約」

快儲水！台水公告「10縣市」明日停水 最長9小時無水可用

最新／蕭敬騰岳父離世！林有慧Summer深夜悲痛證實了

