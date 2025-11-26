反制藍白「不在籍投票」 綠提「強化民主」草案投票放2天假反制

民進黨團提案投票放兩天假 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於藍白有意通過不在籍投票專法，保障學生、年輕人、經濟弱勢租屋族投票權利，民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，以「放2天假」，也就是投票日及投票前一日都放假方式反制。

根據目前選罷法、公投法規定，選舉、罷免及公投投票日當天放假一天。不過，不少學生、年輕人或經濟弱勢者，由於無力在生活工作地購屋，或租屋時戶籍遭房東拒絕遷入，常常不能返鄉行使投票權利。因此，國民黨團、民眾黨團都表示，希望透過專法通過不在籍投票。

廣告 廣告

不過，民進黨團則提出放兩天假對應。也就是「為保障公民返回戶籍地行使投票權，投票日及其前一日，均放假一日。」其實，這個放兩天假的策略，民進黨團在21日立法院三讀通過公民投票法修正案時，提出的「再修正動議」就曾做出類似主張。

民進黨團近日則提出「強化民主投票促進法草案」，並於25日立法院程序委員會排入本週五報告事項。立法說明指出，該法即在不變更現行投票制度前提下，保障弱勢群體與外地工作、就學人口之投票權益，並建立防制干擾、保障中立、澄清假訊息等制度，以提升民主參與品質與投票公信力。考量戶籍人口與常住、實際居住人口間仍存在部分差異；明定投票日及前一日均應放假一日，以便利公民獲取更充足之投票相關資訊、參與討論並返回戶籍地投票。

法案實施的項目包括選舉、罷免及公民投票。草案第二條還另定，「投票日當日仍有使其所屬人員、勞工工作之必要者，應給予其所屬人員、勞工適當之時間完成投票，並不得以任何形式干預投票權之行使」。

同時也針對交通及國家考試部分規定，為保障公民投票權，各機關應提供交通協助，包含但不限於加開大眾運輸交通工具之班次、提供交通票券補貼等方式。國家考試不得於投票日及其前一日舉行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

立院暫緩審政院版財劃法 李慧芝怒批：「理性審議、回頭是岸」

批院版《財劃法》黑箱作業 柯志恩不滿蓋牌、數字不明