反制藍白「台灣未來帳戶」？賴清德認同王世堅看法：力推現有TISA方案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白主張成立「台灣未來帳戶」，由政府幫孩童存第一桶金。不過，傳出民進黨立委王世堅不認同該做法，認為財政府目前已有「台灣個人儲蓄免稅帳戶」方案，照顧族群更廣、成效更好。而身兼總統與黨主席的賴清德今（7）日也認為，政府應擴大宣傳該方案。

王世堅續指，比起台灣未來帳戶， TISA照顧的群體更全面，包括勞工、年輕人都能使用優惠投資方案。（資料照）

藍白主席日前共同端出少子化政策，表示未來要提案設立「台灣未來帳戶」（TFA），由政府預算為12歲以下孩童存入資金，第一筆先存5萬元，後續每年再分別存入1萬元，監護人、家長可自行加存，用長期性的投資，幫孩童存到第一桶金。

據了解，針對藍白共推「台灣未來帳戶」，王世堅今日在中執會上直言，這個案子有點荒謬，其實財政部已有更好的方案，也就是台灣個人儲蓄免稅帳戶（ TISA），目前累積集資投資已達 90多億新台幣，在經理費及稅率讓利給投資人方面也有相當大空間。

王世堅續指，比起台灣未來帳戶， TISA照顧的群體更全面，包括勞工、年輕人都能使用優惠投資方案，未來能將資金轉出作為退休使用。他認為，財政部應更積極向國人宣傳，如果政府未來對 TISA 提供更多賦稅優惠，能吸引更多國人加入。

與會人士透露，賴清德當場回應，TISA推行以來的成績確實不錯，有10萬多人參加，規模將近百億，要求行政院副秘書長阮昭雄把意見帶回政院，研議擴大宣傳的方式。此外，賴清德也提出，針對少子女化相關問題，行政院在生育、養育、教育等層面進行研議，未來將推出更精進的政策。

據了解，賴清德在會上也說，目前政府重點推動政策為「亞太資產管理中心」，從蔡英文總統上任到現在換他執政，金融資產、保險等成長逾7成，總數約 130 兆，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆財富。

賴清德強調，過去很多國人把資產放在新加坡、香港，導致資金、金融人才外流，非常可惜，政府現在推「亞太資產管理中心」，就是希望把資金留在台灣本地，讓台灣人的錢投資台灣產業，讓本地經濟內循環更發達。

