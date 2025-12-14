反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
政治中心／綜合報導
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」
黃國昌上午出席「國昌特別企劃預告記者會」活動，受訪時被問到立法院長韓國瑜不出席國政茶敘，但院長王金認為去茶敘也可以，但不能參與做任何決議。對此，黃國昌回應表示，台灣是一個自由國家在這個自由國家當中，不管公眾人物或不是公眾人物，誰要和誰喝茶都是每一個人選擇的自由，不會做太多的評論跟干涉。
話鋒一轉，黃國昌說，現在台灣最重要的是國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說他不執行，「天底下沒有這麼荒謬的事情，國會三讀通過的法律，行政部門可以說他不執行，我相信曾經當過立法院大家長的王金平院長也沒有辦法認同，我更相信現在立法院的大家長韓國瑜也沒辦法認同」。
黃國昌認為，如果國會三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行？甚麼不執行？台灣的民主憲政徹底崩壞，台灣的法治國原則倒地不起，以後要怎麼樣抬頭挺胸，告訴世界友人台灣是民主國家？哪一個民主國家可由行政權去決定，要不要去執行國會通過的法律，不管是三權分立還是五權分立，沒有任何一套民主憲政理論，給行政權這麼大的權力自己去決定，由人民去選出來的國會議員他們通過的法律，行政部門可決定要執行還是不要執行。
黃國昌批評表示，賴清德不願意承擔歷史責任歷史罵名，打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的卓榮泰扛，「說行政院長不副署就沒事了，我不曉得到底是誰出這種餿主意！」行政院院長副署制度是在本來中華民國憲法本文下面，制衡總統的權力，因為以前行政院長是要立法院通過，是行政院長跟總統之間彼此制衡的權力，但現在行政院長不用得到國會同意，性質上是總統任命就任命，總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公布的法律，這是甚麼民主笑話！
黃國昌認為，民進黨玩政治玩到連民主憲政基本原理都不顧，行政院對於三讀通過的法律如果不認同，只有一條路提覆議，提完覆議，覆議被立法院否決，維持原決議的時候，行政院長就必須接受，而不是行政院長還有權力用不副署方式對抗國會，「那何必要提覆議，覆議制度可以廢了，權力監督制衡也可以廢了，民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後自始走上帝制，行政權獨大」。
對於有報導傳出府院高層拍板針對財劃法將「不副署、不公布」處理，停砍年改也將比照，黃國昌回應說「這不是憲政首例，這是憲政災難」賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，在這國家每一個國民都要遵守法律，但賴清德、卓榮泰可以決定要遵守什麼法令，不遵守什麼法令，還說請他們三思做這件事情非常嚴重，就要由賴清德跟卓榮泰一起摧毀掉了
總統說了算行政院長說了算，這不是民主憲政這是專制獨裁。
更多三立新聞網報導
綠白合？高嘉瑜曝關鍵前提：「這1人」卸任就有無限空間
揭政治投機戲碼 媒體人轟黃國昌：只想蹭總統級聲量，遇法案變縮頭烏龜
透露藍白合順利進行中！黃國昌：和國民黨共推一組最強團隊不會改變
和黃國昌不一樣！鄭麗文、徐國勇赴東吳大學演講 報名表「沒禁止抗議」
其他人也在看
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 188
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 208
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 412
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 383
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 75
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 18 小時前 ・ 219
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 236
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 260
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 116
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 104
谷立言稱願向立法院說明1.25兆軍購 黃國昌：立委監督對象是本國行政官員
美國在台協會處長谷立言日前表示，若1.25兆軍購特別條例進入立法院預算審查時，他願向立委說明並回答相關問題。對此，民眾黨主席黃國昌表示，立法委員監督的對象是本國的行政官員，還沒有到僭越去監督外國行政官員這樣子的地步。 黃國昌說，中華民國是一個民主法治的國家，在民主法治的國家當中，行政跟立法權彼此之間，怎麼樣相互的監督、制衡跟互動，應該有的分際，相信美國這個......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 105
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 57
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
民眾黨望總統與在野主席「共商國是」 媒體人嗆：黃國昌自抬身價
即時中心／温芸萱報導總統賴清德邀行政、立法、考試三院院長明（15）日茶敘，立法院長韓國瑜以國會中立拒出席，民眾黨卻主張總統應直接與在野黨主席共商國是。對此，媒體人詹凌瑀今（14）日在臉書痛批，黃國昌自抬身價，只想蹭總統聲量，遇到法案就縮頭烏龜，把國家大事當個人政治秀，但真正涉及立法院運作、助理權益的「助理費除罪化」法案，卻選擇擱置，遇政治風險立即縮頭，暴露民眾黨政治投機本質。民視 ・ 52 分鐘前 ・ 5
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1