反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難

立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」

黃國昌上午出席「國昌特別企劃預告記者會」活動，受訪時被問到立法院長韓國瑜不出席國政茶敘，但院長王金認為去茶敘也可以，但不能參與做任何決議。對此，黃國昌回應表示，台灣是一個自由國家在這個自由國家當中，不管公眾人物或不是公眾人物，誰要和誰喝茶都是每一個人選擇的自由，不會做太多的評論跟干涉。

話鋒一轉，黃國昌說，現在台灣最重要的是國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說他不執行，「天底下沒有這麼荒謬的事情，國會三讀通過的法律，行政部門可以說他不執行，我相信曾經當過立法院大家長的王金平院長也沒有辦法認同，我更相信現在立法院的大家長韓國瑜也沒辦法認同」。

黃國昌認為，如果國會三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行？甚麼不執行？台灣的民主憲政徹底崩壞，台灣的法治國原則倒地不起，以後要怎麼樣抬頭挺胸，告訴世界友人台灣是民主國家？哪一個民主國家可由行政權去決定，要不要去執行國會通過的法律，不管是三權分立還是五權分立，沒有任何一套民主憲政理論，給行政權這麼大的權力自己去決定，由人民去選出來的國會議員他們通過的法律，行政部門可決定要執行還是不要執行。

黃國昌批評表示，賴清德不願意承擔歷史責任歷史罵名，打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的卓榮泰扛，「說行政院長不副署就沒事了，我不曉得到底是誰出這種餿主意！」行政院院長副署制度是在本來中華民國憲法本文下面，制衡總統的權力，因為以前行政院長是要立法院通過，是行政院長跟總統之間彼此制衡的權力，但現在行政院長不用得到國會同意，性質上是總統任命就任命，總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公布的法律，這是甚麼民主笑話！

黃國昌認為，民進黨玩政治玩到連民主憲政基本原理都不顧，行政院對於三讀通過的法律如果不認同，只有一條路提覆議，提完覆議，覆議被立法院否決，維持原決議的時候，行政院長就必須接受，而不是行政院長還有權力用不副署方式對抗國會，「那何必要提覆議，覆議制度可以廢了，權力監督制衡也可以廢了，民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基以後自始走上帝制，行政權獨大」。

對於有報導傳出府院高層拍板針對財劃法將「不副署、不公布」處理，停砍年改也將比照，黃國昌回應說「這不是憲政首例，這是憲政災難」賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，在這國家每一個國民都要遵守法律，但賴清德、卓榮泰可以決定要遵守什麼法令，不遵守什麼法令，還說請他們三思做這件事情非常嚴重，就要由賴清德跟卓榮泰一起摧毀掉了

總統說了算行政院長說了算，這不是民主憲政這是專制獨裁。



